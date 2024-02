En passager uden gyldig billet blev mandag smidt af et Norwegian-fly, kort før det fløj mod København.

Flyet skulle lette fra London Gatwick-lufthavnen, oplyser kommunikationschef i Norwegian, Charlotte Holmbergh, til B.T.

»Personen blev taget hånd om af politiet i lufthavnen«, oplyser hun i en mail.

Der var tale om fly D83513.

Var du ombord på flyet? Tip journalisten på ofru@bt.dk.

Det er knap tre måneder siden, at det lykkedes en mand med israelsk og russisk statsborgerskab at komme ombord på et fly med forbindelse til Danmark uden gyldig billet eller identifikation. Den sag har Zetland afdækket i detaljer.

Manden gik november 2023 gennem flere kontroller i Københavns Lufthavn og videre ombord på et fly mod Los Angeles i USA. Det lykkedes ham at flyve dertil, men han blev stoppet i den amerikanske grænsekontrol, hvor han forsøgte at afgive en falsk forklaring for sine manglende dokumenter.

Københavns Lufthavn er ikke blevet informeret om sagen mandag, oplyser kommunikationschef Lise Agerley Kürstein.

Hun bemærker, at sagen fra november har gjort ansatte i Københavns Lufthavn »ekstra opmærksomme« på sikkerheden:

»Det er klart, at når der sker sådan noget i Københavns Lufthavn, arbejder vi med myndighederne og flyselskaberne og ser alt igennem og bruger det til at forbedre, hvis noget skal forbedres,« siger hun og understreger, at Københavns Lufthavn har »ekstremt høj sikkerhed.«

Man har dog ikke ændret konkrete sikkerhedsprocedurer i lufthavnen, siger hun.

»Men det er klart, at når noget går galt, så skærpes alt. Vi lærer af det, der er sket, og vi bruger sådan en fejl til at gennemgå alle vores procedurer i samarbejde med myndighederne.«