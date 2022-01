Den måske mest omtalte efterforskning nogensinde kan måske snart tage en ny drejning.

For folkene bag en ny dokumentar om den opsigtsvækkende Madeleine-McCann-sag hævder, at have snuset sig frem til nye oplysninger i sagen, som de nu har overdraget til efterforskerne.

Den lille pige har været forsvundet siden den skæbnesvangre majaften på den portugisiske Algarvekyst i 2007 og lige siden har sagen været et stort mysterium, men siden 2020 har en dømt tysk mand været hovedmistænkt. Og mandag aften vises en ny dokumentar på den tyske tv-kanal SAT. 1, som hævder at have nye oplysninger, der underbygger mistanken og belaster den mistænkte, Christian Brückner.

SAT. 1 har angiveligt fundet frem til, at tyske Christian Brückner har haft et indgående kendskab til ferieområdet og især Ocean Club, hvor McCann-familien boede i 2007.

Arkivfoto

For på daværende tidspunkt var han ansat til at rengøre svømmepøler i området og har i samme forbindelse befundet sig på feriekomplekset adskillige gange og kendte dermed området.

Derudover har man fået lavet undersøgelser via mobilmaster, der placerer Christian Brückner i en radius af 2,5 kilometer fra hotellet omkring det klokkeslæt, hvor Madeleine McCann menes at være blevet bortført.

»Vi har fået en masse nyt, eksklusivt materiale. Faktisk har vi overdraget informationer til den tyske chefanklager Hans Christian Wolters, men jeg kan ikke gå ind i de nærmere detaljer på nuværende tidspunkt,« siger journalisten Jutta Rabe til det spanske medie The Olive Press, som har bidraget til dokumentaren.

Chefanklageren i sagen fortæller i en foromtale på SAT. 1's hjemmeside, at politiet er taknemmelige for, at tv-folkene har delt deres materiale med de efterforskere, som er på sagen.

Christian Brückner.

Og journalisterne har også fået oplysninger fra den hovedmistænkte selv. Her har de via brevudveksling fra fængslet skabt en kontakt til hovedmistænkte Christian Brückner.

Brückner afsoner en voldtægtsdom og fra fængslet har Brückner blandt andet indrømmet, at han netop var i området dengang, hvor han fungerede som narkohandler.

Her brugte han blandt andet sin gamle autocamper til at transportere stofferne.

Og den camper har længe været i politiets søgelys.

Det er denne camper.

Ifølge tyskeren undgik han dengang politiets søgelys ved hjælp af camperen, og dermed prøvede han at undgå at tiltrække sig unødig opmærksomhed.

»Herunder for at begå nogle forbrydelser, men da slet ikke for at bortføre nogen,« skriver han til dokumentarholdet ifølge Daily Mail.

Men en række venner til den 44-årige tysker står i dokumentaren frem og fortæller, at de er fuldstændig sikre på, at han stod bag forbrydelsen i Algarvekysten.

Dokumentaren med titlen 'Nye spor i sagen om Madeleine McCanns forsvinden' bliver sendt mandag aften klokken 20.15 på SAT. 1.