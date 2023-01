Lyt til artiklen

En ny covid-variant er på kort tid blevet dominerende i USA. På landsplan er 40 procent af alle registrerede tilfælde nu den nye variant. I det nordøstlige USA er det hele 75 procent.

»Det her er nok den værste variant, verden står over for lige nu,« siger Michael Osterholm, ekspert i smitsomme sygdomme ved University of Minnesota, til Daily Mail.

Varianten, der hedder XBB.1.5, er således på kort tid ved at udkonkurrere omikronvarianten, der ellers er blevet verdensdominerende, og det er ikke nødvendigvis problemløst. For XBB.1.5 har en mutation (F486P), der gør, at antistoffer og vacciner ikke virker lige så effektivt.

Den nye variant menes at stå bag en markant stigning i antallet af hospitalsindlæggelser i New York. Ikke nødvendigvis, fordi den er farligere, men fordi dens egenskaber til at undslippe vores opbyggede værn mod covid-19 gør, at flere fra allerede sårbare grupper rammes.

Ansatte står mellem døde i ligposer på et hospital i Shanghai. Det vides ikke præcis, hvor mange der hver dag dør i Kinas akutte covid-udbrud.

XBB.1.5 er allerede konstateret i en række europæiske lande og må formodes at sprede sig hurtigt her.

»Det her er et wakeupcall. En vigtig påmindelse om, at vi ikke må sænke paraderne over for covid-19. Vi ved endnu ikke, hvordan den nye variant vil opføre sig hos os i Europa, og i hvilken grad den vil øge presset på sygehusvæsnet, men det er en god anledning til at sikre, at man er ordentligt vaccineret,« siger professor Lawrence Young fra Warwick University til Mail Online.

Hospitalerne i flere europæiske storbyer er ramt af en vinter med megen influenza, og frygten er, at en ny covidbølge vil kunne øge presset på sundhedssystemerne markant.

»Dette er den næste store trussel. Den er både bedre til at omgås immunforsvar og endnu mere smitsom,« siger den amerikanske epidemiolog Eric Feigl-Ding til Forbes.

Flere europæiske byer har allerede problemer med influenza, og sundhedseksperter frygter, at den nye covid-variant vil kunne skabe en ny bølge af indlæggelser.

Måske er det netop denne frygt for, at en ny covid-variant igen skal tvinge os i defensiven, der har fået EUs medlemslande til at kræve restriktioner for tilrejsende fra Kina.

Beijing foretog for nylig som bekendt en markant kovending i den nultolerance, der har været kinesisk politik indtil efteråret 2022. Nultolerancen over for covidsmitte, der delvist har lukket det kinesiske samfund ned i årevis, var blevet så upopulær i den kinesiske befolkning, at kommunistpartiets partitop måtte slå fuld bak.

Det har medført en radikal smittespredning mange steder i Kina. Selvom de officielle kinesiske tal peger på, at der kun smittes nogle tusinde kinesere dagligt, så er det virkelige tal ifølge sundhedseksperter formodentlig mere end en million nye smittede dagligt, og antallet af døde mange tusinde dagligt.

»Lige nu er Kina hårdt ramt, og med en regering, der er mere interesseret i at beskytte sit eget renommé end at levere transparente data, er det foruroligende,« siger professor Devi Sridhar fra Edinburgh University til The Guardian. Hun forudser, at Kina igen bliver centrum for verdens covid-spredning.

Sundhedsmyndighederne er hårdt presset i Kina. Det er blandt andet for at undgå dette, at EU nu forventes at indføre krav om test før afrejse fra Kina.

EU forventes denne uge at aftale fællesrestriktioner på fri indrejse fra Kina, der inkluderer covid-19-test før flyafgang.

»Medlemslandene har indikeret enighed på området. Enhed fortsætter med at være vores vigtigste værktøj mod covid-19,« siger EUs sundhedskommissær, Stella Kyriakides, i en pressemeddelelse.

Frankrig, Spanien og Italien er allerede begyndt at kræve test fra rejsende fra Kina, hvilket ikke behager Beijing, der har truet med gengældelse. Noget tyder på, at covid-19 også i 2023 vil komme til at spille en stor rolle, både sundheds- og geopolitisk.