Første fuldelektriske åbne sportsvogn siden Tesla Roadster er på vej. Det nye bud på en sportsvogn på strøm har en rækkevidde på over 600 kilometer.

En af de første elbiler fra Tesla var en åben roadster, der fik et kort liv på markedet.

Nu er Volvos elbilmærke Polestar på vej med en ny generation elektriske og åbne sportsvogne. Polestar 6.

»For at frigøre ydeevnen fra forbrændingsæraens begrænsninger satte vi os for at omdefinere sportsvognen. Resultatet blev Polestar O₂ – det koncept, der inspirerer Polestar 6,« skriver Polestar om den kommende model.

Den får præstationer i en klasse som de hurtigste, benzindrevne sportsvogne. Den når 100 kilometer i timen på kun 3,2 sekunder, og den kommer til at få en rækkevidde på over 600 kilometer på en opladning, oplyser Polestar. Tophastigheden bliver på 250 km/t.

Cabrioleten med hårdt tag vil blive bygget på Polestars platform i aluminium med den højtydende, elektriske 800-volts teknik, der også bruges i Polestar 5. Effekten fra de to elmotorer er op til 650 kW svarende til 884 hk.

Bilen bliver i første portion af 500 biler bygget i en speciel nummereret version, Polestar 6 LA Concept Edition, med specialdesignede alufælge, specialgrafik på siden af karosseriet og et læderindtræk, der garanterer dyrevelfærd.

Polestar 6 forventes lanceret i 2026, og den kan forhåndsreserveres nu.

Foto: Polestar/pr Vis mere Foto: Polestar/pr

Denne artikel er fra Berlingske