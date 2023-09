Det var, mens Donald Trump holdt tale, at Cassidy Hutchinson pludselig følte berøringen, mens hun opholdt sig bag scenen.

»Jeg mærkede hans frosne fingre løbe op ad mit lår,« som hun beskriver situationen.

Det gør hun i sin kommende bog, 'Enough', som Guardian har fået et eksklusivt kig i.

Og heri fortæller Cassidy Hutchinson – der dengang var assistent for Donald Trumps stabschef, Mark Meadows – hvordan hun angiveligt blev befamlet af den daværende præsidents advokat, Rudy Giuliani.

Rudy Giuliani skulle ifølge ny bog have befamlet end af Donald Trumps medarbejdere. Foto: Bryan R. Smith/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Rudy Giuliani skulle ifølge ny bog have befamlet end af Donald Trumps medarbejdere. Foto: Bryan R. Smith/AFP/Ritzau Scanpix

Det skulle være sket på selvsamme dag, hvor Trump-tilhængere siden gik amok i Washington og stormede Kongressen.

6. januar 2021.

Forinden holdt Donald Trump en tale for de mange fremmødte vælgere nær Det Hvide Hus.

Og det var backstage nær den interimistiske scene, at Rudy Giuliani opsøgte Cassidy Hutchinson.

»Han kom hen til mig, som en ulv, der nærmer sig sit bytte,« som hun skriver i bogen.

Donald Trump holdt tale til sine tilhængere foran Det Hvide Hus, inden det hele løb af sporet 6. januar 2021. Foto: Mandel Ngan/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Donald Trump holdt tale til sine tilhængere foran Det Hvide Hus, inden det hele løb af sporet 6. januar 2021. Foto: Mandel Ngan/AFP/Ritzau Scanpix

Her fortæller hun videre, hvordan han skulle have lagt en arm om hende.

»Jeg sænker øjnene og ser hans frie hånd række ud til kanten af min blazer,« lyder det videre:

»'Forresten,' siger han, mens han rører ved stoffet: 'Jeg elsker, hvordan du ser ud i den læderjakke'. Hans hånd smutter ind under min blazerjakke og dernæst ind under min nederdel,« skriver Cassidy Hutchinson ifølge Guardian i bogen.

Og hun beskriver dernæst, hvordan hun stormede ud af det telt, der var sat op til lejligheden.

Her ses Cassidy Hutchinson i baggrunden sammen med daværende præsident Donald Trump ombord på Air Force One. Foto: Tom Brenner/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Her ses Cassidy Hutchinson i baggrunden sammen med daværende præsident Donald Trump ombord på Air Force One. Foto: Tom Brenner/Reuters/Ritzau Scanpix

Rudy Giuliani har ikke selv udtalt sig om episoden, der bliver fremlagt i den kommende bog, men en talsmand for manden, der også tidligere har været borgmester i New York, kalder det for en »modbydelig løgn«.

»Det er kun fair at spørge Cassidy Hutchinson, hvorfor hun først nu – som en del af en marketingkampagne for den nye bog – kommer med disse beskyldninger om noget, der skete for to et halvt år siden,« lyder det.

Cassidy Hutchinson har vidnet mod Donald Trump i en af de fire sager, han i øjeblikket står over for: Hvor den tidligere præsident undersøges for direkte at have opfordret til optøjerne ved Kongressen.

'Enough' udkommer på tirsdag.