Den store amerikanske tv-kanal NBC News har offentliggjort en spritny meningsmåling her ni måneder før det amerikanske præsidentvalg.

Og den må give anledning til dybe bekymringer i den ene lejr.

Meningsmålingen viser, at republikaneren Donald Trump fører over den siddende præsident Joe Biden. 47 procent af de adspurgte peger på Trump, mens 42 procent ville sætte deres kryds ved Biden, hvis der var valg nu.

»Det er den største føring, Donald Trump har haft over Joe Biden i nogen af NBCs målinger siden 2019,« siger tv-kanalens statistiker Steve Kornacki i programmet 'Meet the Press' søndag.

Så sent som i juli førte Biden til sammenligning med 49 procent mod 45 procent til Trump.

Men det er ikke den eneste grund til bekymring for Biden-lejren.

I NBCs meningsmåling – hvor amerikanere over hele landet deltog – blev de adspurgte også bedt om at vurdere, hvem af de to kandidater, der efter deres mening var bedst på en række områder.

På langt de fleste blev Trump vurderet til at være bedre end Biden.

Der er grund til panderynker hos USAs præsident Joe Biden. Foto: Saul Loeb/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Der er grund til panderynker hos USAs præsident Joe Biden. Foto: Saul Loeb/AFP/Ritzau Scanpix

Den forventede republikanske kandidat ved valget til november scorede blandt andet højere på vigtige valgtemaer som 'håndtering af økonomien', 'håndtering af kriminalitet og vold' – og 'at være kompetent og effektiv'.

»Det mest bekymrende er, at Bidens position sammenlignet med Trumps for fire år siden nu er smuldret,« siger den demokratiske meningsmåler Jeff Horwitt fra Hart Research Associates, som stod for NBCs meningsmåling sammen med den republikanske meningsmåler Bill McInturff fra Public Opinion Strategies.

»På alle punkter er Biden gået tilbage sammenlignet med 2020. Mest skadeligt er det, at troen på at Biden er bedre til at udføre jobbet (som præsident, red.) – som er hovedtemaet for Bidens kandidatur – er forsvundet,« tilføjer Jeff Horwitt.

NBC-målingen står ikke alene. Et gennemsnit af meningsmålingerne viser ifølge RealClearPolitics, at Trump nu fører med 46,7 procent mod Bidens 44,6.

Joe Biden kan dog finde trøst i især tre ting. For det første er der ni måneder til valget, så præsidenten har stadig tid til at få vendt udviklingen.

For det andet er Trumps føring trods alt så snæver, at den er inden for den statistiske usikkerhed.

Og for det tredje afgøres det amerikanske præsidentvalg næsten altid i nogle ganske få såkaldte svingstater, idet det på forhånd plejer at være givet, hvem der vinder de fleste stater – herunder store stater med mange valgmænd som Texas (som plejer at stemme republikansk) og New York (der plejer at gå til demokraterne).

Vinderen i svingstaterne som Pennsylvania, Georgia og Michigan løber med al sandsynlighed med den samlede valgsejr.

NBCs meningsmåling blev gennemført fra 26. til 30. januar.

Det amerikanske præsidentvalg finder sted 5. november. Hvem der bliver republikanernes kandidat er endnu ikke afgjort, men Donald Trump er storfavorit til at blive Joe Bidens udfordrer om præcis ni måneder.