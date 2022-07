Lyt til artiklen

Lørdag fik et skænderi på en nudiststrand i franske Lyon et tragisk udfald.

Her skulle en 75-årig mand, ifølge den offentlige anklager i Bourg-en-Bresse, Christophe Rode, have skudt og dræbt en 46-årig mand.

Det skriver mediet Le Dauphine.

De var gæster på nudiststranden La Mama i Miribel-Jonage-parken i Lyon. Her opstod der et skænderi, da den 46-årige skulle have onaneret, mens han stod og kiggede på en af de kvindelige gæster.

Den 46-årige mand skulle også have råbt fornærmelser af de andre gæster.

Det førte til et skænderi mellem den 46-årige mand og en kvinde, som den 76-årige mand blandede sig i.

De to mænd gik væk fra de andre gæster på stranden. Skænderiet fortsatte, og til sidst skulle den 76-årige mand have trukket en jagtriffel op fra sin taske og have affyret mindst tre skud.

Det ene af de tre skud ramte den 46-årige i brystet.

Heldigvis var det cyklende politi lige i nærheden, og de kunne uden besvær eller modstand anholde den 76-årige mand, som altså menes at stå bag drabet.