Sidste år aflyste Vladimir Putin alt, men torsdag sidder han der igen.

Klar til i flere timer at svare – alenlangt – på spørgsmål fra både russiske borgere og fra journalister.

»Han er nødt til at gøre det. Det er jo en balancegang,« vurderer Ruslandsekspert og seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier Flemming Splidsboel.

For det vakte opsigt, da den russiske præsident valgte ikke at stille op til de traditionsrige seancer for et år siden.

Her droppede han først det årlige møde med udvalgte indbyggere, 'Den Direkte Linje', hvor de på live-tv ellers har en unik mulighed for at stille spørgsmål til landets ubestridte leder.

Siden droppede han også det årlige nytårspressemøde, og kritikere spekulerede kraftigt i, at det skyldtes de dårlige resultater på slagmarken i Ukraine.

Men i dag stiller Vladimir Putin altså op.

Og i år er de to begivenheder endda slået sammen under ét: Navnet 'Årets resultater'.

En veloplagt Vladimir Putin i aktion ved pressekonferencen i december 2021. Foto: Natalia Kolesnikova/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere En veloplagt Vladimir Putin i aktion ved pressekonferencen i december 2021. Foto: Natalia Kolesnikova/AFP/Ritzau Scanpix

Ifølge Flemming Splidsboel kan præsidenten ikke gemme sig længere.

»Sidste år aflyste han, og så viste alle godt, at der var et eller andet galt. Normalt er han jo begejstret for de her seancer, så det var en dum situation,« siger seniorforskeren:

»Hvis han måtte aflyse igen, ville folk godt kunne regne ud, at der var et eller andet, der ikke spillede her. Den slags kan russerne godt gennemskue.«

Videre vurderer Ruslandseksperten i samme spor, at Vladimir Putin i dag ikke kan komme uden om at forholde sig til krigen i Ukraine, selvom alt er gennemkoreograferet i forhold til indhold og spørgsmål.

»Her vil han så præsentere 'den særlige militære operation' som en succes. Og han vil sige, at 'vi gør det rigtige og er på rette vej'. Og han vil tale om, at det er til russisk fordel, at Vestens støtte til Ukraine er ved at rinde ud. Det vil være hovedbudskabet,« siger Flemming Splidsboel:

»Der vil ikke være nogle kritiske kommentarer fra hans side, og der vil ikke være nogen, der får lov til at stille kritiske spørgsmål blandt de folk, der ringer ind.«

Til gengæld regner Flemming Splidsboel med, at der godt kan komme kritiske input om andre emner.

For det plejer der at være.

»Han vil sikkert blive gjort opmærksom på, at der er noget, der ikke fungerer et eller andet sted. Og så vil han bede sin regering om hurtigt at få det sat på plads,« siger seniorforskeren:

»Og om et par uger kan vi på russisk stats-tv se, at der bliver fikset noget hos en gammel dame.«

Derudover forudser Flemming Splidsboel, at emner som bolig, uddannelse, sundhed og nærmiljø vil fylde i løbet af seancen, der forventes at vare mange timer.

Eksempelvis tog pressemødet med journalisterne i 2021 hele tre timer og 56 minutter, hvor der i alt blev stillet 44 spørgsmål.

Det giver en gennemsnitlig svartid på mere end fem minutter per spørgsmål.

»Men det kan han også gøre, fordi det er så koreograferet og forberedt på forhånd. Samtidig kan han huske rigtigt meget, og han har memoreret en masse data, som han kan smide ud undervejs,« siger Flemming Splidsboel:

»Og i forhold til krigen vil han sikkert også begynde at gå ud af en historisk tangent. Det er også en af grundene til, at han kan svare så forholdsvist langt.«

At Vladimir Putin for nylig har meddelt, at han igen stiller op til præsidentvalget næste, forventer Flemming Splidsboel dog ikke kommer til at fylde meget i dag, selvom den russiske præsident har nationens udelte opmærksomhed.

»Han vil forsøge at udstråle, at han ikke har tid til at engagere sig i det. Han vil hellere løse rigtige menneskers problemer,« siger Ruslandseksperten:

»Der vil dog sikkert være en form for hyldest af ham, hvor han sådan med lidt falsk beskedenhed kan skubbe det væk. Allerhelst vil han bare svæve lidt over vandene.«

'Årets resultater' er sat til at begynde klokken 10 dansk tid.