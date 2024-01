Hun er midt i enhver mors mareridt.

Forleden styrtede Patricia Tolstrup Lindvigs familie 10-12 meter ned men en gondol i det østrigske skisportsområde Hochoetz.

Nu har hun besøgt sine to tilskadekomne børn, eksmanden og dennes bror, der alle er indlagt på sygehuse efter ulykken.

»Det er fire mennesker, der er kommet rigtigt alvorligt til skade. De har brug for omsorg. Jeg tager fra sygehus til sygehus og forsøger samtidig at koordinere med bedsteforældre og kærester derhjemme,« fortæller Patricia Tolstrup Lindvig til B.T.

Eksmanden er den, der er blevet ramt hårdest.

Lægerne har lagt ham i kunstigt koma.

»Lige nu er han i stabil tilstand. Han har to ridser på lungerne og han har også beskadiget nyrerne. Han har brækket ni ribben, og det ene ben er brækket. Han har også brud på ryggen og flere andre skader,« siger hun.

Johannes Schamberger, der er talsmand for Tirol Kliniken, hvor manden er indlagt, har tidligere sagt, at den 49-årige far står overfor flere operationer. Talsmanden siger, at mandens tilstand stadig er kritisk.

Patricia Tolstrup Lindvig har naturligvis også besøgt sin søn på 20 og den 19-årige datter.

Sønnen har hun dog ikke haft meget kontakt med, da han fortsat er meget medtaget.

»Han har flere blødninger i hovedet og en kraftig hjernerystelse. Han har også fået flere brud på rygraden og skader under øjnene. Han ligger også stadig på intensivafdelingen,« fortæller hun.

Datteren har moderen haft mulighed for at tale med.

»Hun er blevet opereret i øjnene. Hun har også skader på ryggen,« fortæller moderen.

Eksmandens 46-årige bror er også hårdt ramt.

»Han har punkteret en lunge og brækket flere ribben. Han har brud på armen og fem brud på ryggen,« fortæller Patricia Tolstrup Lindvig, der ikke ønsker at sige mere om den svære situation som både hun og familien i øjeblikket befinder sig i.

»Det er, hvad jeg har at sige om det nu,« siger hun.

Politiet og eksperter har nu afsluttet deres undersøgelser på ulykkesstedet.

Gondolen faldt ned, da den blev ramt af et træ.

Ifølge vagtchefen ved det lokale politi, Hubert Juen, arbejdes der med teorier om, at træet kan være væltet på grund af snebelastning, eller at det har løsnet sig ved tidligere isdannelse og efterfølgende optøning.