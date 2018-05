En privat finansieret eftersøgning efter et savnet passagerfly fra Malaysia Airline, MH370, er nu blevet formelt afsluttet.

Det private firma Ocean Infinity, der har base i USA, har gennem 90 dage fortsat eftersøgningen af det forsvundne fly i Det Indiske Ocean, men det har ikke fundet noget.

Malaysias regering siger, at den ikke har nogen planer om at indlede en ny eftersøgning af MH370-flyet, der i 2014 forsvandt med 239 mennesker om bord.

Dermed er et af de største mysterier i luftfartens historie stadig uløst.

Den officielle eftersøgning, som Malaysia, Kina og Australien stod for, blev indstillet for over et år siden. Men i januar i år indgik regeringen i Malaysia en aftale med det amerikanske selskab om at genoptage jagten på flyet.

Ocean Infinity accepterede kun at modtage betaling, hvis det lykkedes at opspore flyet.

MH370 forsvandt fra radaren på vej fra Kuala Lumpur i Malaysia til Beijing i Kina natten til 8. marts 2014. Den officielle eftersøgning omfattede 120.000 kvadratkilometer i den sydlige del af Det Indiske Ocean.

Analyser fra Australien viste i december sidste år, at eftersøgningens område var for langt mod syd. Derfor var den nu afsluttede nye mission koncentreret om et område på 25.000 kvadratkilometer længere mod nord i Det Indiske Ocean.

En af de store gåder vedrørende MH370 er, at der efter 38 minutter i luften ikke blev modtaget så meget som et enkelt signal eller besked fra Boeing-flyet.

Eksperter kan stadig ikke sige med sikkerhed, hvorvidt MH370 var under pilotens kommando til sidst, eller om det styrtede i havet og var ude af kontrol.

Det er uvist, hvorfor piloten forlod den givne flyrute og fløj langt ud over Det Indiske Ocean.

Tidligere i denne måned afviste australske eksperter en teori om, at piloten med fuldt overlæg havde fået flyet til at forulykke.

/ritzau/AP