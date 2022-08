Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Ja, jeg afleverede valgrelateret data til Rusland.

Sådan lyder det nu fra Donald Trumps kontroversielle 2016-kampagnechef Paul Manafort.

Indrømmelsen falder i et interview med Insider, og det er første gang, at han erkender at have overleveret oplysninger til Konstantin Kilimnik, der menes at have forbindelse til den russiske efterretningstjeneste.

Paul Manaforts indrømmelse i Insider-interviewet står i modstrid til, hvad han tidligere har sagt i forbindelse med den særlige anklager Robert Muellers såkaldte Rusland-undersøgelse, hvor den russiske påvirkning af valget er blevet undersøgt.

Donald Trump. Foto: BRIAN SNYDER Vis mere Donald Trump. Foto: BRIAN SNYDER

Og det stemmer faktisk heller ikke overens med, hvad han skriver i sin kommende erindringsbog 'Political Prisoner'.

Over for Insider fortæller Paul Manafort, at hans hukommelse er blevet svækket af den tid, han har siddet fængslet efter at være blevet dømt skyldig i skatteunddragelse i 2018 (han blev siden benådet af Donald Trump).

Selv kalder han videre over for Insider det udleverede materiale, som blev overdraget til Konstantin Kilimnik, for »en blanding af offentligt tilgængelig information og gamle 'sager'«. Altså ikke væsentligt.

Ifølge det amerikanske finansministerium var der dog tale om »følsomme oplysninger om meningsmålinger og kampagnestrategi«.

Og ifølge Mueller-undersøgelsens konklusioner var der angiveligt tale om 75 sider med meningsmålinger, der aldrig havde været offentliggjort – og de var desuden spritnye, da de blev trukket ud af Trump-maskineriet.

Her skulle det have fremgået, hvordan Donald Trump lå i meningsmålingerne i en stribe amerikanske byer forud for valget.

Paul Manfort forklarer til Insider, at han ikke udleverede materialet til Konstantin Kilimnik som et led i at påvirke udfaldet af 2016-præsidentvalget mellem Donald Trump og Hillary Clinton.

Han gjorde det for egen vindings skyld og for at gøde jorden i forhold til senere forretningsmuligheder, lyder det.

I en mail skriver Konstantin Kilimnik til Insider, at han føler sig forfulgt på grund af sin russiske baggrund, og at der intet fordægtig er ved forbindelsen mellem ham selv og Paul Manafort

»Hvis jeg havde haft en anden nationalitet ville ingen have interesseret sig for det,« lyder det fra den påståede spion, der er eftersøgt af FBI og i dag angiveligt bor ved Moskva.