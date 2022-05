Hvert forår, når Mallorcas varme vender tilbage, vender også ferieøens forbandelse med dødsbalkoner tilbage.

De første ulykker er allerede begyndt at ske.

I torsdags døde en 34-årig engelsk turist i det populære festmekka Magaluf, hvor han faldt ned fra sin hotelbalkon på syvende sal tidligt om morgenen.

Manden skulle angiveligt have svinget sig fra rækværket på balkonen, inden han mistede balancen.

Dødsulykken fra balkonen markerede sæsonens første af sin slags på Mallorca, men tallene viser, at det formodentlig ikke bliver den sidste.

Før vi kigger nærmere på turistparadisets tragiske historik, er det relevant først at berøre trenden 'balconing', som ikke lader sig oversætte til dansk.

Det er, når en person hopper ned i fællespoolen fra sin balkon eller springer fra en balkon til en anden.

Ligesom andre påfund med lignende navne er fællesnævneren, at det er farligt og ofte fører til ulykker.

På Mallorca, som er et yndet turistmål for især festglade briter, er store mængder alkohol og balkoner en dødsensfarlig cocktail.

Derfor sker ulykkerne ofte sent om aftenen eller tidligt om morgenen, hvor mange er på vej til eller fra nattelivet.

Tilbage i 2014 døde en 20-årig dansker en lørdag nat, da han faldt ned fra fjerde sal på sit hotel i Magaluf på Mallorca.

Dengang lavede TV 2 en optælling over lignende ulykker, hvor der i perioden 2012-2014 var 12 faldulykker fra hoteller alene i Magaluf-området.

I langt de fleste tilfælde er det statsborgere fra Storbritannien, som er involveret i ulykkerne, der topper i højsommeren.

Ugen før den 34-årige mand i torsdags døde efter et fald fra syvende sal, kom en 50-årig englænder alvorligt til skade efter et fald fra anden sal på et hotel.

Lokale medier beskriver, at han angiveligt stank af alkohol.

I foråret 2018 før sommeren overhovedet var begyndt var 11 britiske turister faldet ned fra balkoner. Og sådan kommer det i bølger år efter år.

I 2019 oprettede, hvad man formoder er lokale indbyggere, en Facebook-gruppe, som gjorde grin med ulykkerne og opgjorde dem efter nationalitet i et pointsystem.