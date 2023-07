Et Norwegian-fly, der onsdag morgen skulle flyve fra Stockholm til Mallorca, er sikkerhedslandet i Københavns Lufthavn.

Det bekræfter Norwegian over for B.T.

Ifølge pressevagten opdagede piloten en såkaldt 'indikation på fejl' under flyvningen.

Hvad det præcist er, kan selskabet ikke sige, før det er blevet undersøgt. Og det bliver det netop nu.

»Det betyder, at der vil være forsinkelser, og det beklager vi selvfølgelig,« lyder det fra pressevagten.

Klokken 07 lettede flyet fra Stockholm og satte kurs mod Palma på Mallorca. Men da flyet nåede Hamborg, vendte det om.

Efterfølgende fløj det ind i dansk luftrum og cirkulerede rundt, før det til sidst landede i København.

Det er der dog en god grund til, siger Norwegian.

Flyselskabet har en teknisk afdeling i Københavns Lufthavn, og det gav derfor mening at få det undersøgt der, lyder det.

Ingen personer har været i fare under flyvningen, understreger Norwegian. Hvornår flyet letter igen, kan de ikke sige for nuværende.

Flyet var næsten fyldt.

»Vi beklager igen for forsinkelser. Både for dem, der er i flyet, og dem i Palma, som skal med flyet. Men vi prioriterer sikkerheden over alt andet.«