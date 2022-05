Der kræver en stor portion tillid, når du lader dig bedøve og operere af en læge.

Og det er en tillid, som en norsk læge gang på gang har misbrugt på det groveste.

Det kan norske NRK afsløre.

I en række byer hos vores nordiske nabo har lægen Jerlan 'Alex' Omarchanov nemlig opereret tusindvis af nordmænd, og for manges vedkommende er det endt med varige mén og i nogle tilfælde død.

Det begyndte en aprildag i 2008, da Alex Omarchanov ifølge NRK begyndte på et lille lokalt hospital i byen Flekkefjord.

Den dengang 41-årige læge er i begyndelsen vellidt og samtidig særdeles flittig til at operere de mange mennesker, der kommer forbi hospitalet med alverdens problemer.

Alex Omarchanov opererer ekstremt hurtigt og viser absolut ingen usikkerhed, men som tiden går, begynder tingene at vende.

Lægens kollegaer føler oftere og oftere, at sikkerheden halter ved Alex Omarchanovs operationer, og sommetider undrer de sig over, hvorfor patienten overhovedet skal på operationsbordet.

I dag viser det sig dog også, at alt for mange slet ikke burde være blevet opereret.

Det har den norske patientskadeerstatning ifølge NRK konstateret, og mediet har blandt andet talt med 21-årige Odeta, der er en af de uheldige.

I 2016 led hun af smerter i knæene efter en bilulykke, og da hun blev tilset af Alex Omarchanov var svaret klart:

Du skal opereres.

Men i dag har den operation resulteret i, at Odeta dårligt kan gå, nærmest ingen nattesøvn får og bruger det meste af tiden derhjemme.

Patientskadeforeningen har siden konkluderet, at operationen har forværret Odetas situation, og at hun blot skulle have trænet smerterne væk.

Desværre er den norske kvinde slet ikke den eneste, der har haft problemer efter en tur på Alex Omarchanovs operationsbord.

160 patienter har klaget til patientskadeforeningen, og 58 af dem har fået medhold i, at de er blevet fejlopereret.

Men det er ikke det værste.

Alex Omarchanov har nemlig turneret rundt på forskellige norske sygehuse og foretaget fejloperationer, indtil ét hospital fattede mistanke, og så drog han videre på sin vej.

Først i 2020 blev lægen stoppet, da NRK begyndte at skrive om sagen, og herefter væltede det ind med flere klager til patientskadeforeningen, samtidig med at autorisationen blev taget fra ham.

Alex Omarchanov tog bestik af situation og rejste til Tyskland, hvor han fortsatte sit virke og opererede massevis af tyskere.

De norske sundhedsmyndigheder havde advaret tyskerne om lægen gennem det såkaldte IMI-system, men advarslen blev ikke fanget ikke.

Og så er vi ved i dag.

Ifølge NRK er Alex Omarchanov blevet fyret fra minimum en tysk klinik, da man fik nys om hans norske fortid, men ifølge mediet er han blot rejst videre til en ny by, hvor han på ny opererer.

Her i foråret 2022 har NRK nemlig fået fat i en tysk klinik, der bekræfter, at Alex Omarchanov arbejder hos dem.