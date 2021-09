»Jeg giver dig 1.000 kroner, hvis du tager den af.«

En norsk politiker er havnet i lidt af et stormvejr, efter han under en debat om hovedbeklædning sagde til en 15-årig pige, at han ville betale 1.000 kroner for, at hun tog sin hijab af.

Det skriver en række norske medier, herunder VG og norsk TV 2.

Pigen i centrum for hele sagen er 15-årige Fatima, der sammen med andre fra sin klasse på Bjerke videregående skole i Oslo lagde vejen forbi en række valgboder den 25. august for at skrive en opgave om partiernes syn på bæredygtighed.

Da de var færdige, kom de forbi det indvandrerkritiske parti Fremskrittspartiets valgbod, og til norsk TV 2 fortæller Fatima, at hun blev nysgerrig, da hun hørte, at partiet mener, at der burde være forbud mod at bære blandt andet hijab.

I boden stod den 58-årige Christian Tybring-Gjedde, der er medlem af det norske Storting og spidskandidat for Fremskrittspartiets i Oslo, og de to endte i en diskussion, efter Fatima sagde, at hun bar sin hijab af egen fri vilje.

Det fik ifølge Fatima politikeren til første at sige, at han ville give hende 500 kroner, hvis hun tog den af. Og derefter hævede han beløbet til 1.000 kroner.

Til norsk TV 2 fortæller hun, at hun var rystet over 'tilbuddet':

»Jeg følte mig lidt meget presset. Det er ikke i orden. Jeg er 15 år, mens han er – jeg ved ikke helt – men i hvert fald en voksen, meget ældre end mig. Jeg følte, at han ikke så på mig med respekt,« siger hun og fortæller, at hun stod fast på sin ret til at bestemme selv.

Efterfølgende har hendes skole klaget over det, der skete – og på Facebook har Christian Tybring-Gjedde bekræftet, at han endte med at tilbyde en kvinde penge, hvis hun tog sin hijab af.

Han skriver samtidig også, at han 'siger det, som ikke ret mange tør sige':

»Den 25. august havde jeg i en ophedet diskussion med en gruppe førstegangsvælgere om hijaben. De påstod, at det var frivilligt, samtidig hævdede de, at det var påbudt efter Koranen. Det er ikke påbudt efter Koranen, og alt for ofte der er tale om socialt pres og storfamiliernes kontrol, hævder jeg,« skriver han i opslaget på Facebook, som fortsætter:

»Jeg satte det hele på spidsen ved at tilbyde kvinden med hijab en tusindkroneseddel, hvis hun tog den af. Det var jo frivilligt. Hun ville ikke tjene nogle hurtige penge.«

Selvom den norske politiker forsvarer sine ord, så tager Fremskrittspartiets formand, Sylvi Listhaug, afstand fra hans optræden.

Til norsk TV 2 fortæller hun, at det 'selvfølgelig ikke er i orden', og at man ikke skal opføre sig sådan i en valgbod.

»Det blev en ophedet diskussion, og jeg mener, vi ikke skal have sådanne optrædener ved vores stand. Jeg har snakket med Christian i dag (mandag, red.), og han er ked af, at noget af det kom ud på den måde, som det gjorde,« siger hun.

Hun understreger dog, at partiet er imod hijab til børn.