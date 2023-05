En alvorlig sag ruller lige nu i de norske medier.

Lørdag blev tre mænd anholdt og sigtet for grov frihedsberøvelse, vold og trusler mod en mand fra det sydøstlige Norge.

Det skriver flere norske medier, herunder Dagbladet.

Alle tre sigtede blev mandag varetægtsfængslet, og ingen af ​​dem nægter sig skyldige, siger politiadvokat Christian Finnanger til Dagbladet.

»Offeret siger, at han var frihedsberøvet i en måned, og det skal være foregået i Moss og Fredrikstad,« siger Finnanger.

Offeret skal have været holdt fanget i et hjem, men Finnanger ønsker ikke at kommentere mere om hjemmet på nuværende tidspunkt.

Han ønsker heller ikke at kommentere yderligere detaljer omkring bortførelsen.

»Det er for tidligt at sige noget om konkrete ting i hændelsesforløbet, for det er vi i gang med at finde ud af. Det ser ikke ud til at være en tilfældig frihedsberøvelse, hvor nogen er blevet taget fra gaden,« siger Finnanger.

To af de sigtede er norske statsborgere. Den tredje mand har oprindeligt irakisk statsborgerskab.

Alle de involverede, inklusive offeret, er kendt af politiet, siger Finnanger.

De jagter i øjeblikket ikke flere personer.

»Vi har en bred undersøgelse for at klarlægge alle begivenheder. Vi jagter ikke specifikke personer, men det er klart, at efterforskningen kan afdække flere ting,« slutter politiadvokaten af med.