Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

En sag i Norge vækker lige nu opsigt.

For der er en, som har vundet 750.000 norske kroner, svarende til 536.000 danske kroner, på et skrabelod. Uden at betale for det.

Det skriver VG.

Der var tale om en kvindelig kioskmedarbejder i byen Bærum, som skrabede lodder til en værdi af en halv million danske kroner uden at betale for dem og indsatte næsten 285.000 danske kroner af gevinsterne på sin egen bankkonto.

I november skal kvinden møde i Asker og Bærum byret, sigtet for groft underslæb.

Kvinden skrabede lodsedler fra december 2020 til juni 2021, inden hun blev afsløret, skriver lokalavisen Røyken og Hurums Avis.

Den kvindelige kioskmedarbejder har erkendt forholdet, og det var meningen, at sagen skulle komme op som en tilståelsessag tidligere på året, da der første gang blev skrevet om forholdet.

Men den tiltalte ændrede mening, så der i stedet kommer en normal retssag.