»Hvis du vil være på den rigtige side af historien, er det mindste, du kan gøre, at stoppe med dumt, grusomt lort.«

Sådan lyder det fra Gunhild Anker Stordalen, en kendt norsk læge og klimaforkæmper, i et opslag på Instagram. Hun er mildest talt i chok efter at have læst menuen hos restaurant Michaels i Oslo.

Til Børsen uddyber hun sin frustration.

»Det er første gang, jeg udskammer et navn, men at servere foie gras i 2021 er fuldstændig idioti og helt uacceptabelt,« siger hun.

Det her billede er taget i Frankrig i 2014. På billedet kan man se en foie gras-gås blve fodret. Foto: FREDERICK FLORIN Vis mere Det her billede er taget i Frankrig i 2014. På billedet kan man se en foie gras-gås blve fodret. Foto: FREDERICK FLORIN

Foie gras har længe været udskældt af dyrerettighedsaktivister, da gæs og ænder traditionelt bliver tvangsfodret for at opnå den fede lever, man kalder foie gras – Gunhild Anker Stordalen ser heller ikke anden mulighed end af boykotte restauranten.

Og det er ikke den eneste, hun boykotter. På Instagram deler hun en liste med seks forskellige restauranter i Norge, der har foie gras på menuen. Restauranterne Sawan Oslo, Kjøttforretningen Maschmanns, Restaurant Feinschmecker, Casa Coppelle, Chez Colin og Nodee Barcode/Node Sky er på listen.

Selvom praksissen har været kritiseret i årtier og nu er forbudt i over 20 lande, mener Gunhild Anker Stordalen, at der stadig er mange, der ikke er klar over, hvordan foie gras produceres. Hun mener, at folk har ret til at vide det og at det er på sin plads at boykotte alle de steder, der sælger det.

Om man er enig eller ej, er selvfølgelig op til den enkelte, men Gunhild Anker Stordalen opråb har fået Michaels til at tage foie gras af menuen. Det fortæller den assisterende kok på restaurantens Instagram-profil.