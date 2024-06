Flyet fra selskabet Widerøe kom ikke langt efter at være lettet fra Bergen fredag morgen.

»Det gav et ordentlig brag, og det gav et sæt i mig. Der kom et kraftigt blink,« fortæller passageren Morten Rygh.

For ifølge Dagbladet blev norske WF 1303 ramt af et lyn kort efter afgangen cirka kl. 7.30 fra den norske by.

Derfor blev turen, der egentlig skulle have gået mod nord til Trondheim, afbrudt – i stedet vendte flyet om og satte tilbage mod Bergen. Det kan ses på billedet øverst i artiklen

Ifølge passageren Morten Rygh tog alle ombord på WF 1303 dog episoden roligt

Over for Bergens Tidende bekræfter Widerøe, at flyet blev ramt af lynet, men at de er bygget til at kunne modstå det.

»Alligevel er det efter et lynnedslag procedure, at et fly skal have et teknisk eftersyn for at sikre, at det ikke er beskadiget, inden det igen kan flyve,« lyder det fra selskabets pressevagt Satha Sritharan i en mail.

Det er meningen, at passagerne skal med et nyt fly til Bergen, men kort før kl. 10 er de endnu ikke kommet afsted.