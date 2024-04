Kevin Simensen havde med egne ord mistet tilliden til retssystemet. Tirsdag ændrede det sig.

»Jeg er meget positivt overrasket. Jeg er lidt chokeret,« siger han ifølge Dagbladet:

»Det har været et tema i halvandet år, så det er dejligt, at det endelig er blevet taget alvorligt og blevet set ordentligt på. Jeg er meget lettet over, at retssystemet faktisk fungerer.«

For ved Borgarting lagmannsrett kunne han således se en norsk politibetjent blive idømt 120 dages fængsel for det, der skete natten til 30. oktober 2022.

Her endte Kevin Simensen og vennen Kristian Teigen i karambolage med den pågældende betjent i forbindelse med en bytur i Kongsberg.

Videooptagelser har siden vist, at Kevin Simensen blev ramt af 16 knytnæveslag – blandt andet i hovedet – og han fik efterfølgende yderligere slag med en knippel.

Billeder har ligeledes dokumenteret store blå mærker og blodige skrammer.

I byretten blev betjenten i første omgang pure frifundet, men i landsretten blev alt altså vendt på hovedet tirsdag.

Endda blev straffen dobbelt så hård som de 60 dage, anklagemyndigheden gik efter.

I forbindelse med retssagen har betjenten hele sagt, at han brugte en magtanvendelse, der passede til situationen.

Og ifølge politimandens advokat, Heidi Reisvang, har han ikke givet op.

»Min klient er meget skuffet over dommen, og han er klar til at kæmpe videre for frifindelse i Højesteret,« siger hun ifølge norsk TV 2:

»Hvis denne dom bliver stående, vil den sætte en skræmmende præcedens for fremtidige sager, som samfundet ikke vil være tjent med i forhold til politiets brug af magt.«

Betjenten blev også dømt til at betale erstatninger til Kevin Simensen og Kristian Teigen på små 40.000 danske kroner.