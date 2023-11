Sygdommen har spredt sig voldsomt hele efteråret i Danmark – nu frygter man i Norge et lignende udbrud.

»Kighoste er en meget smitsom sygdom,« som Fredrik Skår fra den norske udgave af Sundhedsstyrelsen, Folkehelseinstituttet, siger til norsk TV 2.

For ja, det handler om kighoste.

Herhjemme har Statens Serum Institut i den seneste tid løbende advaret om luftvejsinfektionen.

I september blev der meldt om en tidobling af tilfælde i forhold til normalen, og så sent som i sidste uge lød det:

»Kighoste-tilfældene nåede i eftersommeren et epidemisk højt niveau og stiger fortsat.«

I Norge påpeger førnævnte Fredrik Skår, at der er flere årsager til, at kighoste hurtigt kan sprede sig blandt den norske befolkning.

Ikke mindst er immuniteten lige nu lav, fordi sygdommen ikke har været synderligt udbredt i flere år. Det skyldes eksempelvis coronapandemien og de værnemidler, der derfor var udbredte.

»Det gør, at risikoen for smitte og udbrud stiger,« siger Fredrik Skår, der er læge ved afdelingen for luft-, blod-, og seksuel overførte smitte ved Folkehelseinstituttet.

Ifølge Statens Serum Institut er kighoste 'en luftvejsinfektion, der især er kendetegnet ved et op til tre måneder langt forløb med kraftige hosteanfald, hyppigt ledsaget af en hylende vejrtrækning samt opkastning direkte efter anfaldene'.

Luftvejsinfektionen kan især være meget alvorlig for spædbørn.