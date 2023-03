Lyt til artiklen

Ukrainerne har afvist alle spekulationer om involvering i Nord Stream-sabotagen. Og nu melder russerne så ud om ny teori.

Ifølge Reuters har Kreml-talsmanden, Dmitry Peskov, udtalt sig om den mystiske sag på en pressebriefing torsdag.

»Med hensyn til den proukrainske 'Doctor Evil', som siges at have organiseret alt dette, er det svært at tro på. Det er for stor en opgave, som formentligt kun en veltrænet statslig efterretningstjeneste vil kunne udføre. Og dem er der ikke mange af i verden,« siger han.

The New York Times skrev tirsdag, at amerikanske efterretninger indikerer, at en proukrainsk gruppe stod bag sabotagen.

Kremls talsmand, Dmitry Peskov, har ikke meget til overs for nye teorier om Nord Stream-sabotagen. Foto: SPUTNIK

Samme dag kunne blandt andet avisen Zeit og tv-stationen ARD fortælle om en yacht, der skulle have været benyttet ved sabotagen.

Tysk politi bekræftede senere, at der var foretaget en ransagning af yachten.

Ifølge Ritzau lød begrundelsen:

»Mistanke om, at den pågældende båd kunne være blevet brugt til at transportere sprængstof, der eksploderede den 26. september 2022 ved Nord Stream 1 og Nord Stream 2-gasledningerne i Østersøen.«

Ifølge ARD og Zeit lagde den mistænkte yacht i september til ved den lille danske ø Christiansø nær Bornholm.

Russerne har tidligere afvist ethvert kendskab til sabotagen. Ifølge talsmanden Peskov peger pilen derimod mod USA og Storbritannien.

»Man ser, at de har meget travlt. De har mange vanskeligheder i forholdet til tyskerne på grund af terrorangrebet,« siger han.

Peskov forventer, at russerne kan være med i opklaringen af sabotagen.

»Vi bliver ved med at kræve en hurtig og gennemsigtig efterforskning, og vi bliver ved med at kræve, at vi får lov til at deltage i efterforskningen. Det er nødvendigt at finde ud af, hvem der har beordret og udført dette,« siger han.