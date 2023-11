En nøgen russisk mand gik i sidste uge amok i den thailandske by Pattaya.

Uden en trævl på kroppen gik han ned af en gade i det danske ferieparadis, hvor han tilsyneladende kun havde kaos i hovedet.

Her udser han sig nemlig et par på en scooter, som han går over til og slår manden hårdt i ansigtet.

Du kan se videoen øverst i artiklen.

Ifølge lokale medier tog det 10 minutter for politiet i området at anholde manden, da han var helt oppe og køre.

Anholdelsen blev eksekveret af et betydeligt stort hold af betjente og civile, som hjalp til. Han var i en tilstand af ekstrem ophidselse og råbte ad forbipasserende.

Manden var angiveligt meget modvillig og viste begrænset vilje til at kommunikere på enten thailandsk eller engelsk.

Selv da han blev transporteret til et lokalt hospital, fortsatte han med at komme med trusler til politiet, journalister, medicinsk personale og civile.

Det viste sig også, at det ikke var de første, som han havde gjort fortræd.

Nu skal den russiske mand en tur på anklagebænken. Hvor mange sigtelser han står til, skal man nu finde ud af, da man også afventer en blodprøve.