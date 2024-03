Nikki Haley vinder det republikanske primærvalg i Washington D.C.

Det melder analyseinstituttet Edison Research ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Det er Haleys første sejr i afstemningerne om, hvem der skal være Republikanernes præsidentkandidat ved valget i USA i november.

Hun har ifølge instituttet fået 62,9 procent af stemmerne i Washington D.C., mens modkandidaten Donald Trump har fået 33,2 procent.

Nikki Haley. Foto: Joel Page/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Nikki Haley. Foto: Joel Page/Reuters/Ritzau Scanpix

Med sejren følger 19 delegerede. Det er de delegerede, der i sidste ende på et nationalt konvent skal pege på, hvem de ønsker som præsidentkandidat for partierne.

Trods resultatet fra nattens primærvalg er der dog meget små chancer for, at Haley skulle lykkes med at blive partiets kandidat til præsidentvalget, skriver Reuters.

Ekspræsidenten Trump fører nemlig stort over Haley.

Han har indtil videre vundet otte republikanske primærvalg og caucusvalg i henholdsvis Michigan, Missouri, Idaho, Iowa, New Hampshire, Nevada, De Amerikanske Jomfruøer samt i Nikki Haleys hjemstat, South Carolina.

Donald Trump. Foto: Ryan Collerd/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Donald Trump. Foto: Ryan Collerd/AFP/Ritzau Scanpix

Ifølge mediet CNN er det ikke en stor overraskelse, at Haley trækker sin første sejr hjem i netop Washington D.C. Mange i forbundshovedstaden mener, at hun er den mest egnede repræsentant, skriver mediet, der også påpeger, at det kan blive det eneste primærvalg, der ikke resulterer i et nederlag til Haley.

Forbundshovedstadens primærvalg afholdes få dage inden den såkaldte Super Tuesday den 5. marts.

Her holder 15 af USA's delstater - blandt dem Californien og Texas - primærvalg. I alt er der denne dag 874 delegerede på spil. Det svarer til 36 procent af de delegerede i alt.

Nikki Haley eller Donald Trump skal bruge 1215 delegerede for at vinde partiets nominering.

Republikanerne kårer formelt vinderen af partiets primærvalg ved et stort partikonvent i juli.

/ritzau/