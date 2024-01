Den 27-årige tjekkiske kvinde Veronica Koval er blevet verdensberømt, efter at hun blev anholdt for vanvidskørsel.

Veronica Koval kørte med 159 kilometer i timen på en vej, hvor hastighedsgrænsen er 89 kilometer i timen tilbage i maj 2023.

Men det var først, da den kendte Instagram-konto 'Mugshawtys' lagde et billede op af Koval, at hun gik viralt, skriver Daily Mail.

I opslaget, der har fået over 13.000 likes, kommenterede hun kækt, at »hun skulle hente sin Starbucks (kaffe, red.) og på arbejde«.

Efterfølgende er det væltet ind med kommentarer, hvor flere påpeger hendes skønhed.

»Hun må meget gerne operere mig, skriver brugeren Cael, til billedet af Veronica Koval, der til dagligt arbejder som anæstesilæge.

Til Daily Mail forsvarer Veronica Koval sin kække udtalelse.

»Det var en fejl at køre for hurtigt, og jeg forsvarer ikke på nogen måde at køre for stærkt, da det kan være meget farligt,« siger hun til Daily Mail.

Veronica Koval fik 10 dage i fængsel og en bøde på 750 dollars, svarende til lidt over 5.000 kroner for vanvidskørslen.

Det er ikke første gang, at et forbryderbillede går viralt.

Tilbage i 2014 gik et billede af amerikanske Jeremy Meeks viralt, og han blev døbt »verdens lækreste forbryder«.

Jeremy Meeks blev kendt for dette billede, der gjorde straffefangen ekstremt populær hos kvinder i hele verden. Foto: Handout/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Jeremy Meeks blev kendt for dette billede, der gjorde straffefangen ekstremt populær hos kvinder i hele verden. Foto: Handout/Reuters/Ritzau Scanpix

To år efter Jeremy Meeks blev løsladt, fik han et modeljob hos White Cross Management i Los Angeles.

Jeremy Meeks blev anholdt i 2014, da FBI ransagede flere voldelige bander i Californien.