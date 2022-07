Lyt til artiklen

En tale på omtrent 9.700 ord har skabt forargelse i Vesten og udløst et »politisk jordskælv« i Ungarn.

Det kommer ellers ikke som nogen overraskelse, at landets premierminister, Viktor Orbán, kan være en kontroversiel provokatør.

Men med denne tale og disse ord blev det tilsyneladende for meget.

I hvert fald for hans tætte ven og længst siddende rådgiver, Zsuzsa Hegedüs, der har valgt at sige op i protest, som flere medier skriver, herunder Deutsche Welle.

Som jøde og datter af forældre, der overlevede holocaust, kaldte sociologen Hegedüs talen for en »ren nazistisk tale«, som havde en diskurs af klart »racehad«.

Efterfølgende har hun til den ungarske tv-station RTL Klub sagt, at talen var »Joseph Goebbels værdig«, ligesom hun sammenlignede den med dem, som Adolf Hitler holdt i sin tid:

»Holocaust blev til på grund af sådan nogle ord,« lød det fra rådgiveren.

Hegedüs annoncerede sin opsigelse i et personligt brev til Orbán. Det fik den ungarske leder til selv at forfatte nogle ord til sin ven:

»Du kan ikke være seriøs omkring at anklage mig for racisme efter 20 års samarbejde. Du ved bedre end nogen anden, at i Ungarn følger min regering en nultolerancepolitik over for både antisemitisme og racisme,« svarede Orbán ifølge The Guardian.

Ikke længere nationer

Orbán holdt den skelsættende tale i Rumænien i byen Băile Tuşnad.

Den del af talen, som fik bægeret til at flyde over for Hegedüs, omhandlede race:

For ifølge den ungarske leder er det sådan, at europæere gerne må »blandes« indbyrdes, men Vesten har begået en fejl ved at skabe en »verden af blandede racer«. Det skal de ikke nyde noget i af i Ungarn, lød det:

»Det er derfor, vi altid har kæmpet: Vi vil gerne blande os med hinanden, men vi vil ikke være et folk af blandet race,« lød det.

Orbán tilføjede i den forbindelse, at de lande, hvor der forekommer en blanding af racer, »ikke længere er nationer«.

Protester

Repræsentanter for det jødiske samfund i Ungarn protesterede mod Orbáns ordvalg under talen, allerede inden Hegedüs trådte tilbage.

Den Internationale Auschwitz-komité kritiserede også Orbáns udtalelser og kaldte dem »dumme og farlige«.

Som Berlingske tidligere har beskrevet, har talen fra Ungarns premierminister fået politikere og politologer både inden for og uden for Rumænien og Ungarn til at gengive og kritisere indholdet massivt.

Flere mener i den forbindelse, at Ungarn hverken bør være medlem af EU eller NATO længere.

Denne artikel er fra Berlingske.