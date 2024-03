Nato bør forberede sig på "potentielt årtier med konfrontion", siger Stoltenberg i interview med tysk avis.

Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, opfordrer europæiske lande til at øge våbenproduktionen for at støtte Ukraine og forhindre "potentielt årtier med konfrontation" med Rusland.

Det sker i et interview, der bringes lørdag i den tyske avis Welt am Sonntag.

Meldingen kommer inden et vigtigt møde blandt Natos forsvarsministre i Bruxelles og toårsdagen for Ruslands invasion af Ukraine.

Stoltenberg insister på, at "vi er nødt til at genoprette og udvide vores industrielle base hurtigere for at øge leveringerne til Ukraine og genopfylde vores egne lagre".

- Det betyder, at vi skal skifte fra langsom fredstidsproduktion til konfliktproduktion i højt tempo, siger han i interviewet.

Ukraine beder i stigende grad om granater, ammunition og anden militær støtte, mens krigen i landet er på vej ind i sit tredje år.

Vestlige ledere har også opfordret til mere hjælp.

Tysklands forbundskansler, Olaf Scholz, og USA's præsident, Joe Biden, opfordrede fredag amerikanske lovgivere til at godkende en meget forsinket pakke med militær hjælp til Ukraine. De to advarede om, at Ukraine ikke kan holde Ruslands invasion tilbage uden hjælp.

- Der er ingen overhængende trussel mod en allieret. Samtidig hører vi på regelmæssig basis trusler fra Kreml (den russiske regering, red.) mod Nato-lande.

Ruslands invasion i Ukraine har vist, at "fred i Europa ikke bør tages forgivet", siger Nato-chefen og understreger vigtigheden af at beskytte Nato-landene.

- Så længe vi investerer i vores sikkerhed og forbliver forenede, vil vi fortsætte med at afskrække enhver aggression.

- Nato ønsker ikke krig med Rusland, men vi er nødt til at forberede os på potentielt årtier med konfrontation, siger Stoltenberg.

Han siger, at der ikke er nogen garanti for, at Ruslands aggression ikke spreder sig, hvis landet vinder krigen i Ukraine.

- At støtte Ukraine og investere i Natos egne evner er vores bedste forsvar.

Natos forsvarsministre skal mødes i Bruxelles 15. februar - godt en uge inden toårsdagen for Ruslands invasion af Ukraine.

/ritzau/AFP