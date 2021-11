Det blev sin første af sin slags, der kunne tilbyde natklub, to restauranter, bibliotek og tennisbane til sine gæster.

Alt sammen foregik midt ude i et dykkerparadis. Men ikke længe efter forsvandt det flydende luksusresort.

Her adskillige år efter er det tidligere femstjernede luksus hotel dukket op igen.

Men der er ikke meget glamour over det. Nærmere tværtom. Helt faldefærdigt ligger det til i en havn i Nordkorea, skriver CNN.

Det her er den sørgelige historie om verdens første luksusresort.

Døbt Four Seasons Barrier Reef Resort slog det officielt dørene op 9. marts 1988. Intet mindre end 176 værelser, plads til 350 gæster, egen natklub, to restauranter, et forskningslaboratorium, et bibliotek og en butik, hvor man kunne købe dykkerudstyr, kunne gøre det. Stjerner havde hotellet fem af slagsen af. Og man kunne nyde det hele i Great Barrier Reef ud for Australiens østkyst.

Ejeren, den italienske forretningsmand Doug Tarca, havde kastet hele 45 millioner dollar, hvilket i dag ville svare til cirka 100 millioner dollar, skriver CNN, i eventyret.

Men et eventyr blev det aldrig rigtigt. Uforudsigelige vejrforhold, udfordrende transportmuligheder og søsyge gæster satte blandt andet en stopper for det hele.

»Hvis der var storm, og du skulle ind til byen for at nå et fly, kunne helikopteren ikke flyve. Katamaranerne kunne heller ikke sejle. Det skabte store udfordringer,« fortæller Robert de Jong, kurator ved Maritime Museum of Townsville til CNN.

Til sidst blev gæster væk og økonomien blødte. Det førte til, at de oprindelige ejere solgte hotellet.

Først til et firma i Vietnam, men senere røg skibet til Nordkorea, hvor historien om skibet også ender.

Her ligger det til i en havn ved det nordkoreanske feriested KumgangIfølge, der engang var en stor feriemagnet.

Det nu tidligere luksusresort er i dag på vej til nedrivning, skriver CNN.