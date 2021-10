»Mit indtryk var, at han var en ustabil fyr,« siger naboen til den mand, der er sigtet for at dræbe fem mennesker i Kongsberg i Norge.

Det skriver Dagbladet.

En 37-årig dansk mand er blevet anholdt og sigtet for at dræbe fem personer og skade to personer i Kongsberg – lidt uden for Oslo – onsdag aften.

Naboen til den drabssigtede mand fortæller til det norske medie, at hun i længere tid har haft en dårlig fornemmelse omkring ham.

»Der er sket en del på adressen, hvor han bor. Politiet har blandt andet lavet aktioner der,« siger kvinden, der ønsker at være anonym.

Hun havde sågar advaret familier med børn om ham.

Dagbladet beskriver, at mandens bopæl ligger i gåafstand fra drabsstedet. En Coop-butik, hvor den 37-årige dansker angivelig dræbte de fem personer med bue og pil.

En kvinde, der tidligere har boet i nabolaget, flyttede netop fra området på grund af den 'utrygge stemning' i området. Hun kender dog ikke den drabssigtede.

»Det var ikke et hyggeligt sted. Der var ofte meget politi og meget ambulance.«

Den 37-årige vil fredag blive fremstillet i grundlovsforhør. Han erkender allerede nu at have begået de fem mord, han er sigtet for.

Politiet fortalte under en pressebriefing torsdag, at manden er et kendt ansigt hos politiet.

Baggrunden var bekymring om hans relation til radikalisering.