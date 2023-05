Eksperter har i de seneste dage fået en bar plet på hovedet.

For de har kløet sig gevaldigt i håret over de mystiske rystelser, der forleden fandt sted på Bornholm. En nyhed, der også har ramt udenlandske medier.

Nu er det så kommet frem, at de mystiske rystelser ikke skyldte jordskælv eller sprængninger, men trykbølger fra en ukendt hændelse i atmosfæren, ifølge De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland.

»Den 14. maj om morgenen konstaterer seismologer i Geus efter grundige undersøgelser af registreringerne, at de registrerede rystelser på Bornholm ikke skyldes jordskælv, men højst sandsynligt akustiske trykbølger fra en eller flere hændelser et sted i atmosfæren,« står der i pressemeddelelsen.

»Det er dog ikke muligt for forskerne at konkludere, hvad der har produceret de kraftige trykbølger,« lyder det videre.

Men nyheden omkring rystelserne har ramt de udenlandske forsider.

Blandt andet har norske Dagbladet, amerikanske Bloomberg og nyhedsbureauet AP skrevet om rystelserne og forskernes undren.

De fleste af artiklerne er publiceret før, at forskerne mente, at det var en ukendt hændelse i atmosfæren. Derfor nævner flere af medierne ordet Nord Stream som det første.

Bloomberg kalder endda Bornholm for 'Nord Stream-øen' med reference til hændelsen, der skete tilbage i september 2022, hvor gasrørledningen blev ramt af et sabotageangreb.

Rystelserne kunne også mærkes i Blekinge og på Öland i det sydlige Sverige. Den svenske seismolog Björn Lund ved Uppsala Universitet kom også med sin teori i Expressen mandag

»Når vi får meldinger om rumlen og rysten, betyder det næsten altid, at flyvevåbnet har brudt lydmuren til søs, siger forskeren.«

Ifølge Lund har de atmosfæriske forhold gjort det muligt for lydbølgerne fra den supersoniske eksplosion at rulle ind i landet. At jordskælv og eksplosioner er ude af billedet, og at meldingerne kommer fra et stort geografisk område, mener han understøtter teorien.

»Det, man mærker, er ikke rystelser i jorden, men trykbølgen i luften. Det kan buldre, og folk fortæller ofte, at ruderne ryster,« siger seismologen.

Intet lands luftforsvar har mandag aften bekræftet, at deres fly har brudt lydmuren i det relevante område og tidsrum.