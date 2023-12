Et stigende antal unge får konstateret kræft i både Danmark og USA.

Nogle af de kræftformer, som driver stigningen, er der gode forklaringer på.

For eksempel får et stigende antal unge danskere konstateret modermærkekræft, fordi der er flere som bruger solarium.

Men i USA vækker særlig en kræftform blandt unge undren.

De sidste 30 år er der sket en signifikant stigning blandt unge under 50 år, der får konstateret tarmkræft.

Stigningen kan ikke forklares med, at de unge er genetisk disponerede, overvægtige eller har andre risikofaktorer.

Det skriver The Washington Post.

I 1995 udgjorde andelen af patienter under 55 år 11 procent af alle tilfælde af tarmkræft, mens tallet i 2019 var vokset til 20 procent.

Også i Danmark er der sket en stigning i antallet af unge, der får diagnosen tarmkræft.

De unge tarmkræftpatienter bliver især diagnosticeret med en type tarmkræft, der starter i venstre side i den nederste del af tarmen, og kræften er typisk mere fremskreden hos unge, end når den opdages hos ældre.

»Der er tale om en dramatisk stigning, og den forsvinder ikke. Det er nødvendigt, at vi oplyser alle om symptomerne på tarmkræft på samme måde, som vi oplyser kvinder om brystkræft,« udtaler Whitney Jones, som er læge og står bag et projekt, der skal lære folk om tarmkræft, til The Washington Post.

Fordi tarmkræft er en sygdom, som de fleste læger ikke regner med at se hos yngre patienter, kan det være svært at opdage sygdommen tidligt, skriver The Washington Post.

»Et almindeligt symptom er blod i afføringen, og de patienter får som regel diagnosen hæmorider. Ikke tarmkræft,« forklarer kræftforsker Rebecca Siegel.

Men hvor symptomerne på tarmkræft er velkendte, er årsagen til, at flere og flere unge får den alvorlige sygdom, ikke.

Eksperter har spekuleret over, om det kan skyldes overvægt, at vi spiser mere forarbejdet mad, eller at vores tarmflora har ændret sig.

Det er dog fortsat ikke lykkedes at finde nogle endelige svar.

I Danmark er der også sket en markant stigning i antallet af unge mellem 20 og 39 år, der får konstateret kræft i de seneste 30 år.

Primært blandt unge kvinder, der står for 60 procent af stigningen i gruppen.

Også i Danmark er der sket en stigning i tyk- og endetarmskræft blandt unge og ellers er det især brystkræft, modermærkekræft og skjoldbruskkirtelkræft.

Berlingske har beskrevet, hvordan brystkræft udgør en forholdsvis stor andel af den overordnede stigning, og ifølge professor Niels Kroman, der er cheflæge hos Kræftens Bekæmpelse, kan forklaringen være, at piger i dag får tidligere menstruation.

»Den bedste forklaring, jeg kan give på det, er, at kvinder de seneste 50 til 100 år har fået tidligere menstruationer. Og det betyder, at kvindens bryst bliver mere modent og er i risikogruppen for at få brystkræft tidligere, end man gjorde i gamle dage.«