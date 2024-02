I Schweiz er en større eftersøgning i gang, efter fire teenagere fredag morgen ikke dukkede op i skole.

Siden har ingen set dem.

Det oplyser politiet i Schaffhausen på sin hjemmeside.

Der er tale om to piger og to drenge, Emilia, Zoe, Dario og Leonard, der er i alderen 13 til 15 år, og alle taler tysk.

I en pressemeddelelse indikerer politiet, at meget på, at de er forsvundet frivilligt:

»Ifølge de aktuelle spor rejser de fire sammen eller opholder sig sammen et ukendt sted.«

»Trods en omfattende eftersøgning er hun og de tre andre forsvundne teenagere endnu ikke fundet,« skriver politiet om sagen.

Den schweiziske avis Blick skriver, at de alle forlod deres hjem omkring klokken syv fredag morgen for at tage i skole.

Men de dukkede aldrig op.

Ifølge mediet 20 Minuten kan de være på vej til Spanien i tog. Mediet skriver videre, at man har talt med personer tæt på de savnede.

De skulle angiveligt have sagt, at de unges forsvinden var planlagt. Blandt andet har de alle efterladt deres mobiltelefoner.

Imens fortsætter schweizisk politi med at lede efter de fire teenagere.