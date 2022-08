Lyt til artiklen

To vagter blev lørdag aften angrebet med kemisk gas ifølge de albanske myndigheder.

Det skete på en nu nedlagt base i Gramsh i det centrale Albanien, som tidligere har været med til at producere de sovjetiske AK-47-våben.

Det har ført til, at to russere og en ukrainer søndag eftermiddag er blevet anholdt og sigtet for spionage med hensigt til at give militær information til et fremmed land. De er også sigtet for at være i besiddelse af nervegas. Det skriver Koha.

De tre anholdtes forklaring er dog, at de var ude for at fotografere til deres blog, hvor de viser billeder af tidligere militærbaser fra det tidligere Sovjetunionen.

Albaniens forsvarsminister, Niko Peleshi, var søndag ude for at udtale sig om hændelsen på basen.

»I betragtning af den regionale og geopolitiske kontekst kan dette ikke blot afvises som en almindelig, civil hændelse. Vi kan heller ikke drage konklusioner,« siger Niko Peleshi efter at have besøgt de to soldater på hospitalet ifølge Reuters.

Vagterne skulle efter omstændighederne være ved godt helbred igen søndag aften.

De albanske myndigheder har ikke informeret den russiske ambassade om hændelsen ifølge det russiske statsmedie Ria Novosti.

»Vi ser kun oplysninger om den påståede hændelse i de albanske medier,« siger ambassaden til Ria Novosti.

Albanien har været medlem af NATO siden 2009. Landet har ligesom mange andre lande indført sanktioner mod Rusland, efter landet invaderede Ukraine tilbage i februar.