Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

I nattens mulm og mørke lagde et fragtskib tirsdag til i en sydafrikansk havn.

Men det var ikke et hvilket som helst skib, ligesom omstændighederne heller ikke var helt uden mystik.

Det pågældende skib var nemlig containerskibet Lady R – et russisk skib underlagt amerikanske sanktioner – der lagde til i militærhavnen i Simon's Town nær Cape Town.

Det skriver flere internationale medier – herunder Daily Maverick.

Det er dette skib, der har lagt til i den sydafrikanske militærhavn i Simon's Town nær Cape Town. Foto: ESA ALEXANDER Vis mere Det er dette skib, der har lagt til i den sydafrikanske militærhavn i Simon's Town nær Cape Town. Foto: ESA ALEXANDER

Skibets automatiske identifikationssystem – der blandt andet oplyser skibes position til andre skibe og kystmyndigheder – er slået fra.

I de tre dage, hvor skibet har holdt til i havnen, er der blevet fragtet en masse ting ombord på skibet, mens flere beboere har set mindst seks containere blive overført. Og mystikken om, hvad indholdet er, breder sig.

Beboere har fortalt, at der var en konvoj af køretøjer, der var involveret i lastningen til skibet. Køretøjerne havde angiveligt forlygterne slukket, ligesom personerne, der hjalp til, så ud til at være bevæbnet.

En beboer udtaler til mediet, at han var »skrækslagen«. For efter at have taget billeder af en af lastbilerne på vej ind på skibsværftet, var han blevet forfulgt af et køretøj gennem Simon's Towns gader.

Flere medier og politikere søger nu svar på hemmelighedskræmmeriet.

»Det er klart, at der sker noget,« fortæller Kobus Marais, der er forsvarsordfører for det sydafrikanske parti DA (Demokratisk Alliance).

Han har samtidig henvendt sig skriftligt til forsvarsministeren Thandi Modise og krævet svar på, hvad et sanktioneret russisk skib laver på flådebasen. Men det er endnu ikke lykkedes ham at få svar.

Fredag morgen lokal tid sejlede Lady R ud fra flådebasen i Simon's Town.