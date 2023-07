Lederen af ​​den magtfulde muslimske Hizbollah-bevægelse i Libanon, Hassan Nasrallah, opfordrer muslimer til at 'straffe' dem, der vanhelliger Koranen.

Vanhelligelse af Koranen kan blandt andet være dem, der brænder den religiøse bog.

Hvilket ikke er et ukendt fænomen i Danmark og i Sverige. Blandt andet har Rasmus Paludan gjort det i flere år.

Hvis regeringer ikke handler mod dem, der faciliterer vanhelligelsen af ​​den muslimske hellige bog, skal unge muslimer gøre det, sagde Nasrallah i en tale ifølge nyhedsbureauet AP.

Udtalelsen kom i en video offentliggjort i forbindelse med den shiitiske hellige dag Aashura, hvor titusindvis af mennesker samledes for at fejre det i blandt andet Beiruts sydlige forstæder.

Nasrallah kritiserede de seneste handlinger, hvor Koranen blev vanhelliget i Sverige og Danmark.

Udtalelsen var ventet, fordi han er kendt for at bruge religiøse helligdage til at formidle politiske budskaber.

På mandag mødes den islamiske konferenceorganisation, IKO, til et 'nødmøde' i Bagdad, for at diskutere et svar på de nylige koranafbrændinger.