Multiresistente bakterier var skyld i 1,2 millioner menneskers død i 2019.

Det fremgår af et studie, som forfatterne beskriver som det mest omfattende studie af, hvad de multiresistente bakterier er i stand til.

Dødsraten betyder at infektioner med bakterier, der er resistente over for antibiotika, er direkte ansvarlig for flere dødsfald, end for eksempel smitten med hiv og aids eller malaria.

Rapporten er offentliggjort i Lancet. Den fandt også, at de multiresistente bakterier spillede en rolle i op til 3,68 millioner andre dødsfald. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

»Disse helt nye data afslører det sande omfang af de multiresistente bakteriers færden over hele verden. De er et klart signal om, at vi må handle nu for at bekæmpe truslen,« siger Chris Murray fra universitetet i Washington, som er medforfatter til studiet.

De hidtidige estimater siger, at resistente bakterier kan dræbe ti millioner mennesker i år 2050. Dette nye studie viser os, at det kan ske tidligere end det, lyder det advarende fra ham.

Multiresistens optræder, når bakterier bliver immune over for antibiotika. FNs verdenssundhedsorganisation (WHO) har erklæret det for en global helbredskrise – og den har etableret en specialenhed for at finde på alternative måder at stoppe det med.

Et område der er specielt interessant er bakteriofager. Læger i Belgien har brugt denne terapi på at helbrede en patient, hvis ben havde været inficeret i næsten to år.

Mens bakteriofager har vært brugt til at bekæmpe infektioner i Rusland og i det østlige Europa i mere end et århundrede, så er de nærmest blevet overset i EU og i USA,