Moderen var på vej til skole for at sætte sin datter af.

Pludselig drønede en varevogn, hvis kører var høj af kokain og kiggede på TikTok, ind i deres Peugeot 2008.

Luke Flanagan hed manden, som sad bag rattet i varevognen. Den 28-årige mand ramte den 55-årige Emme van der Avoirds bil med frygtelige konsekvenser.

Hun var på vej til skole med sin 16-årige datter Khiana 8. november 2921. Bilen brød straks i flammer efter sammenstødet.

Den 16-årige datter Khiana blev dræbt ved ulykken. Foto: Bedfordshire Police Vis mere Den 16-årige datter Khiana blev dræbt ved ulykken. Foto: Bedfordshire Police

Flanagan havde ikke været opmærksom på vejen, mens han kørte sin Ford Transit, og det gik galt, da fru Avoirds bil sagtnede farten foran ham nær byen Renhold i Bedfordshire i England. Det skriver Sky News.

Da sagen om ulykken kom for retten, erklærede Flanagan sig skyldig i to tilfælde af trafikdrab, som skyldtes farlig kørsel.

Han blev idømt fem år og syv måneders fængsel ved retten i Luton.

Retten fik oplyst, at Flanagan fik brandsår i ansigtet, efter at han forsøgte at hjælpe ofrene i bilen, som var blevet presset under en lastbil ved sammenstødet.

Test viste, at Flanagan var tre gange over den lovlige grænser for kokain, og hans telefon viste, at han havde brugt TikTok under uheldet.

Hans undskyldning var, at han ikke havde set Peugeoten stoppe, da hans fokus var væk fra vejen. Noget var faldet på gulvet i varevognen.

Politimanden Ben Heath siger: »Først og fremmest er mine tanker hos Emma og Khianas familie og deres frygtelige tab.

Det var et ekstremt sørgeligt tilfælde, som kunne være undgået, hvis Flanagan havde haft sin opmærksomhed rettet mod vejen.«

Flanagan har også mistet sit kørekort i fire år og ni måneder.