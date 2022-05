»Nu smiler jeg, fordi jeg endelig kan«.

En ukrainsk mor fortæller om sit to måneder lange og skrækkelige ophold i en kælder i Azovstal-værket.

Anna Zaitseva og hendes søn Svyatoslav på fire måneder havde tilbragt to måneder under russisk belejring af det store Azovstal-kompleks ved Mariupol.

Tirsdag blev de genforenet med familien; et smukt øjeblik, som blev fanget af tv-kameraer.

Ifølge præsident Volodymyr Zelenskyj blev 156 mennesker tirsdag evakueret til Zaporizjzja fra værket og de nærliggende områder.

De fem busser ankom tirsdag til Zaporizjzja, hvorfra de nu vil blive hjulpet videre.

»Nu smiler jeg, fordi jeg endelig kan. I de seneste måneder har jeg grædt meget. Hver dag. Følelsesmæssigt var det meget, meget vanskeligt,« siger Anna Zaitseva til CNN om det ufrivillige ophold.

»Når vi ikke havde varmt vand til ham, så brugte vi et stearinlys til at opvarme vand,« fortæller hun, mens hun holder sin unge søn i sine arme.

Anna Zaitseva beretter desuden om, hvordan hun fortsat er mærket af det ufrivillige og lange ophold i beskyttelseskælder.

»Nu er ordet 'Avion' – luftangreb – det mest vanskelige og skræmmende ord, for når der er meget larm, så dukker jeg mig som en refleks,« fortæller hun.

Hvad vil du fortælle ham, når han bliver ældre?

»Jeg vil fortælle ham, at han virkelig var en meget, meget modig dreng. Meget modig. Han er meget rolig. Han er det bedste barn i verden. Det kan jeg sige. Han er ideel,« siger Anna Zaitseva.

»Jeg vil ikke have, at han skal opleve denne her historie igen. Eller opleve det igen med sine børn,« siger Anna Zaitseva.