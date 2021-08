'Du valgte denne vej for dig selv og din død.'

Sådan lyder den klare besked fra Taliban til en mand, der har hjulpet sin bror – en afghansk tolk for de amerikanske tropper – i sikkerhed fra landets nye ledere.

Og den handling har nu fået ham dømt til døden. Det skriver Taliban selv i domsbreve, som amerikanske CNN er kommet i besiddelse af.

Brevene er et eksempel på, hvordan Taliban går efter de personer, som blandt andet har hjulpet de amerikanske soldater i Afghanistan.

Afghanere strømmer til Hamid Karzais internationale lufthavn i Kabul. Foto: WAKIL KOHSAR

I det første brev fremgår det, at den afghanske mand skal møde op til en høring for også 'at have hjulpet amerikanerne.'

I det næste brev står der, at broren til tolken ikke mødte op til høringen. I det efterfølgende brev fik det den konsekvens, at Taliban meddelte manden, at de så hans fravær fra høringen som et tegn på, at han var skyldig i sagen og med den klare besked om, at 'du er dømt til døden.'

Det amerikanske medie identificerer ikke den afghanske mand eller hans familiemedlemmer for at beskytte deres identitet og de trusler, som de står over for.

'Disse retsafgørelser er endelige, og du har ikke ret til at gøre indsigelse,' står der i det tredje brev.

Et foto fra 20. august viser en amerikansk marinesoldat, der tager imod et spædbarn, der bliver rakt over hegnet i Hamid Karzais Internationale Lufthavn. Spædbarnet er angiveligt blevet genforenet med sin mor. Foto: OMAR HAIDIRI

Brevene til den afghanske mand strider imod det, som Talibans talsmand Zabiullah Mujahid sagde på et pressemøde fra den militante islamiske bevægelse tirsdag.

Her fortalte han, at »ingen amerikanere eller andre udlændinge vil lide skade i Afghanistan.«

Zabiullah Mujahid sagde også, at »vi ikke bærer nag over for nogen. Vi vil gerne leve fredeligt uden interne eller eksterne fjender.«

At Taliban søger gengældelse kan være en del af årsagen til de desperate scener i Kabul lufthavn, hvor afghanerne stimler sig sammen og vil gøre alt for straks at komme væk fra landet.