'Det var ikke mig.'

Nogenlunde sådan lyder budskabet fra Madeleine McCanns formodede morder i en række håndskrevne breve ifølge Daily Mail.

Brevene ser offentlighedens lys samme uge, som politiet har iværksat en ny efterforskning nær Madeleine McCanns forsvindingssted.

Hovedmistænkt og – ifølge The Daily Mail – afsender på brevene er den 45-årige tyske voldtægtsforbryder Christian Brückner.

I ét af brevene skriver han blandt andet:

'Du kan ikke forestille dig, hvordan det er, når verden tror, du er barnemorder, og du ikke er det.'

Christian Brückner anklager samtidig sagens efterforskere for fejlagtigt at mistænke ham.

'De vil aldrig forstå, at deres idé var fantastisk – jeg har allerede sagt, at Hollywood ikke kunne gøre det bedre – men de valgte den forkerte i hovedrollen – mig,' har han skrevet.

Et af brevene slutter han med en tegning af en tusindfryd, der bliver plukket, med ordene 'skyldig' og 'ikke skyldig'.

Brückner sidder i øjeblikket fængslet for at have voldtaget en 72-årig kvinde i nærheden af det sted i Portugal, hvor Madeleine forsvandt fra i 2007.

Han mistænkes også for at have voldtaget tre voksne kvinder i Portugal og for at have blottet sig for to piger på 10 og 11.

Det er ikke første gang, at den 45-årige voldtægtsforbryder nægter at have noget med den dengang 3-årige Madeleines forsvinden at gøre.

Hun forsvandt fra et turistområde i Portugal i maj 2007 under en ferie med sine forældre.

På tidspunktet befandt Christian Brückner sig også i området.

Politiet efterforsker sagen som et drab, selvom der aldrig er fundet endegyldige beviser.

Den seneste eftersøgning har dog ledt til 'et relevant spor' i sagen, skriver The Independent.