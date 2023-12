Julen er fyldt med overraskelser.

Det kan den australske politikreds New South Wales Police skrive under på.

Siden den 22. december har man nemlig fundet 124 kilo kokain, der er skyllet i land på flere strande i Australien.

I en pressemeddelelse oplyser New South Wales Police, at man den 22. december blev tilkaldt til Magenta Beach, efter man havde fundet en mistænkelig pakke, der var skyllet i land.

Den fundne pakke viste sig at indeholde 39 pakker, som politiet mistænkte for at indeholde 39 kilo kokain.

To dage senere var den så gal igen.

Juleaftensdag blev der fundet yderligere syv pakker på syv forskellige strande, der blev overdraget til politiet med mistanke om at indeholde kokain.

De mange kilo narkotika er nu sendt til retsmedicinsk undersøgelse. Foto: New South Wales Police

Det stoppede dog ikke der.

Tirsdag formiddag fandt en lokal fisker en blå tønde på Barrenjoey Headland ved Northern Beaches, der indeholdt 39 forseglede pakker på et kilo.

Samme dag, blot få timer senere, blev politiet endnu en gang tilkaldt – denne gang til Newcastle Ocean baths, efter en person fandt endnu en mistænkelig pakke.

Også denne gang var der tale om 39 forseglede pakker, der menes at at indeholde 39 kilo kokain.

Sagen er overdraget til State Crime Command, og de i alt 124 kilo kokain er blevet sendt til retsmedicinsk undersøgelse.

»Betjente og specialiserede politifolk finkæmmer i øjeblikket strande og kyststrækninger for eventuelle udestående pakker og arbejder i kulissen på at sikre, at vi finder de ansvarlige,« udtaler kriminalkommissær Jason Weinstein.