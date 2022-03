Igen og igen slog de iranske missiler ned og lyste nattehimlen op.

»En krænkelse af international lov og orden,« som det lyder fra Iraks regering.

Og selv om ingen kom alvorligt til skade ved missilangrebet, der fandt sted natten til søndag i den irakiske by Erbil, har hændelsen nu også »betydeligt eskaleret forholdet mellem USA og Iran«. Det skriver nyhedsbureauet AP.

For Irans Revolutionsgarde har officielt taget skylden for angrebet i nabolandet og har forklaret, at målet angivelig var et israelskejet spionagecenter – som modsvar til, at to af revolutionsgardens medlemmer blev dræbt i et israelsk luftangreb i Syrien for en uge siden.

Bygningen som var målet for de iranske missiler. Foto: SAFIN HAMED Vis mere Bygningen som var målet for de iranske missiler. Foto: SAFIN HAMED

Missilerne slog dog i et område fyldt med civile mål. Både beboelse, tv-stationen Kurdistan 24 TV og ikke mindst et amerikansk konsulat i Irak. Se overvågningsbilleder af angrebet øverst i artiklen

Derfor har man fra USAs side på det kraftigste fordømt angrebet.

»Vi vil støtte Iraks regering i at holde Iran ansvarlig, og vi vil støtte vores partnere i hele Mellemøsten i at konfrontere lignende trusler fra Iran,« siger Det Hvide Hus' nationale sikkerhedsrådgiver Jake Sullivan:

»USA støtter Iraks fulde suverænitet, uafhængighed og territorial integritet.«

Skader i studierne hos Kurdistan 24 TV. Foto: SAFIN HAMED Vis mere Skader i studierne hos Kurdistan 24 TV. Foto: SAFIN HAMED

I første omgang lød det, at missilerne også havde ramt det amerikanske konsulat, men det blev siden afvist.

USA har fra officielt hold desuden afvist, at konsulatet skulle have været målet for missilerne.

Iran ambassadør i Irak er blevet kaldt til samtale hos den irakiske regering for at modtage en diplomatisk protest over angrebet.