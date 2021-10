Em misbrugt tiger på 11 år fra en privat klub i Ukraine er blevet sat fri i et dyrereservat i Holland. Det skete efter en tre dage lang rejse på tværs af Europa.

Tigeren, der har fået navnet Tsezar, blev bedøvet før rejsen, der begyndte tirsdag 19. oktober.

Efter bedøvelsen blev den kørt i bil til sit nye hjem i Nijeberkoop i Holland, oplyser dyrevelfærdsorganisationen Four Paws.

Juno van Zon, som var ansvarlig for dyrets velbefindende, siger, at transporten havde været 'anstrengende', men var gået godt.

Ifølge ham vil de mennesker, der skal passe dyret fremover, nu forsøge at skabe en slags bånd til den reddede tiger.

Missionens leder, Barbara van Genne, siger, at dyrereservatet giver Tsezar noget at lege med og ting at udforske.

»Nu skal vi give ham al den tid, han behøver, til at begynde at føle sig hjemme. Og begynde at opføre sig som en tiger igen,« siger hun.

Tsezar blev reddet i 2020 efter at være blevet misbrugt til underholdning. Han fik midlertidig husly i en dyrepark i Kiev, hvor han langsomt begyndte genoptræningen.

Organisationen Four Paws anslår, at der lever 1.600 tigre i fangenskab rundtomkring i Europa. Der er kun cirka 3.900 tilbage i den vilde natur, oplyser organisationen GEO i en pressemeddelelse.

Det hollandske reservat giver plads til traumatiserede store katte. Der er for øjeblikket otte løver og to tigre i anlægget ifølge Four Paws.

