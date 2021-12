En række tornadoer har tidlig lørdag lokal tid hærget en række stater i Midtvesten i USA.

Her skulle mindst 50 mennesker have mistet livet på grund af uvejret.

Det forklarer guvernøren i den amerikanske delstat Kentucky, Andy Beshear til en lokal tv-station ifølge Washington Post.

»Vi ved, at vi formentlig vil få flere end 50 døde. Hvis ikke det ligger endnu højere end det,« føjer han til, forklarer han.

Ifølge guvernøren skulle flere tornadoer have ramt en række stater heriblandt Kentucky. Det er særligt byen Mayfield, som er blevet hårdt ramt.

Guvernøren sagde yderligere, at to traktor-trailere fyldt med vand er på vej til Mayfield for at sikre, at folk har brugbart drikkevand. Beshear havde erklæret undtagelsestilstand natten over og indsatte nationalgarden.

Blandt de ramte bygninger kan nævnes Graves County Courthouse og tilstødende fængsel.

Mindst 24 tornadoer blev rapporteret i fem stater - Arkansas, Illinois, Kentucky, Missouri og Tennessee.

Det tidligere dødstal lød på kun to omkomne i Arkansas, hvor et af dem var en plejehjemsbeboer fra Monette, Arkansas.

Mindst 20 mennesker blev fanget inde på plejehjemmet efter at tornadoen ramte. Fem meldes yderligere såret.

En lokal embedsmand siger ifølge AP, at op mod 100 personer menes at have været på nattevagt i bygningen, da taget kollapsede.