Dødelige skovbrande hærger Hawaii netop nu.

De har medført, at mindst 36 personer nu har mistet livet, oplyser Maui County.

Maui er en ø i Hawaii, der er blevet hårdt ramt, efter orkanen Dora ramte øen. De høje vindstyrker blæste skovbrande i gang onsdag aften, der efterlod udbrændte biler på tomme gader og murbrokker, hvor bygninger før havde været.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Flammerne rasede natten igennem, og både børn og voksne blev tvunget til at søge ud i havet for sikkerhed.

Flere end 11.000 mennesker er blevet fløjet væk fra Maui onsdag, oplyser Hawaiis transportmyndigheder ifølge CNN.

Mange smed alt, de havde i hænderne, for at komme væk, da myndighederne anbefalede alle turister at forlade øen så hurtigt som muligt.

Alligevel havde flere af flyene væk tomme sæder, da flere hovedveje var blevet lukket af de voldsomme brande.

AP har talt med Richard Olsten, en helikopterpilot, der fløj over området i flammer onsdag og blev chokeret.

»Det så ud som om, en bombe var sprunget.«

»Det er skræmmende. Jeg har fløjet her i 52 år, og jeg har aldrig nogensinde set noget, der bare er i nærheden af det her. Vi havde tårer i vores øjne, de andre piloter ombord, mekanikerne og jeg,« siger Richard Olsten og fortæller, at selv bådene i havnen var brændt.