Både lokale og internationale dyreværnsorganisationer hilser det velkomment, at den thailandske højesteret tildeler millionæren Premchai Karnasuta tre år og to måneders fængsel for at jage vildt for fire år siden.

Den 66-årige Premchai er præsident for Italian-Thai Development Plc, og han ankom til retten i Kanchanaburi med en vandrestok og en bandage over sit venstre øje.

To andre sigtede var også til stede. Hans tidligere chauffør, den 68-årige Yong Dodkruea, fik tre år og fem måneder, mens den 59-årige Thanee Thumnet fik tre år og ni måneders fængsel.

Premchai Karnasuta havde ingen bemærkninger til dommen – ud over, at han respekterede rettens beslutning. Det skriver Bangkok Post.

Graffitikunstnere i Thailand har brugt dyrene, som Premchai Karnasutas jagtlejr har nedlagt, som moriver. Foto: Lillian SUWANRUMPHA

Med dommen opretholder højesteret den lavere domstols beslutning om fængselsstraf.

Alle tre mænd blev fundet skyldige i at have kroppene fra de vilde dyr, de havde nedslagtet. Deres fængselsstraf på otte måneder, for den del af forbrydelsen, står fast.

Højesteret sagde også, at de dømte måtte betale to millioner bath (400.000 danske kroner) i kompensation for skader på naturen i forbindelse med deres illegale jagt.

De tre dømte blev udstyret med en elektronisk alarm, før de blev ført til fængslet.

En kvindehånd berører en sort leopard under en protest mod Premchai Karnasuta, præsident for Thailands største konstruktionsfirma, Italian-Thai Development. Foto: CHALINEE THIRASUPA

De var sammen med deres kok på en jagttur i et område, der var forbeholdt dyrene, den 4. februar 2018. Under jagten dræbte de en sjælden sort leopard, en sølvfasan og en gøende hjort.

Første gang de blev dømt, var i december 2019. Alle tre appellerede dommen til højesteret, som altså nu har stadfæstet dommen.

De 46-årige kok Nathee Riemsaen var også med på jagtturen. Hun havde allerede fået en suspenderet dom på et år og otte måneder. Den dom blev ikke appelleret.

Miljøforkæmperen Panudet Kerdmali er særdeles glad for højesterets beslutning.

Premchai Karnasuta forlader retten efter at have hørt den første dom, ved provinsretten i Kanchanaburi. Foto: Lillian Suwanrumpha

»Sagen om Premchai skaber en meget vigtig præcedens for Thailand. Vi vil nu se en mere fair behandling i vores samfund.

I det mindste vil det afskrække folk fra at begå kriminalitet imod de vilde dyr,« sagde han.