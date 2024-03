Er der liv i rummet, hvem byggede egentlig pyramiderne, og hvem er mennesket bag kunstneren med aliasset Banksy.

Alle tre spørgsmål mange har stillet sig selv og andre gennem tiden, men nu får vi måske svar på sidstnævnte inden længe.

Det skriver The Guardian.

En strid om et kunstværk, der angiveligt skal være et Banksy-værk har startet en søgsmål, der kan ende med at, Banksy må give sig til kende.

Det drejer sig om værket Monkey Queen, der skal forestille den nu afdøde dronning Elizabeth som abe.

To kunstsamlere har nemlig bedt Banksys firma, Pest Control, om at verificere, at de står med et ægte Banksy-værk. Men det har Pest Control ikke gjort, selvom det er hele meningen med firmaet, at de udsteder ægthedscertifikater.

Det har fået kunstsamlerne til at lægge sag an.

Og det kan altså ifølge mediet i sidste ende betyde, at Banksy kan blive nødt til at afsløre sin sande identitet.

Der er længe blevet spekuleret i, hvem kunstneren er.

Tidligere har man peget på, at Banksy skulle være Robert Del Naja fra bandet Massive Attacks, Jamie Hewlett fra Gorillaz og Neil Buchanan, der er tidigere TV-vært.