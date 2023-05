Mette Frederiksen skal på fint besøg.

Den danske statsminister skal nemlig til USA og Det Hvide Hus for at mødes med præsident Joe Biden.

Det oplyser Statsministeriet i en pressemeddelelse.

Besøget finder sted mandag 5. juni, som er grundlovsdag.

»Det er altid noget særligt for en statsminister at repræsentere Danmark i Det Hvide Hus. Det er det også for mig, og jeg glæder mig til besøget. USA er vores vigtigste allierede. Det transatlantiske bånd er så stærkt, som det nogensinde har været,« siger statsminister Mette Frederiksen.

Emnerne, som de to skal tale om, vil inkludere det dansk-amerikanske samarbejde, den fortsatte støtte til Ukraine, forventningerne til NATO-topmødet i Vilnius og samarbejde om fremtidens trusler samt grøn omstilling og klima.

»En usikker verden kræver sikre partnerskaber. Der er krig i Europa. Den geopolitiske situation er i opbrud. Autoritære tendenser vinder frem. Det har Ruslands brutale invasion kun bekræftet. USA er under præsident Bidens lederskab gået forrest i støtten til Ukraine. Vi står samlet, ikke splittet,« lyder det fra statsministeren.