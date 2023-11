Sidst skabte det uro i både Socialdemokratiet og regeringen.

Nu bringes Mette Frederiksen igen i spil til en international toppost – og det rygte er af flere årsager værd at holde øje med, mener B.T.s politiske kommentator Joachim B. Olsen.

Alt tydede ellers på, at den portugisiske premierminister Antonio Costa skulle være den store socialdemokratiske gruppe i EUs bud på EU-præsident Charles Michels afløser, når han stopper på den magtfulde post til november 2024.

Men nu er Costa gået af på grund af mistanke om korruption – og selvom Costa ikke er dømt og stadig kan blive den næste EU-præsident, åbner det døren på vid gab for andre kandidater.

Her bringer Politico flere europæiske topsocialdemokrater i spil. Én af dem er statsminister Mette Frederiksen (S).

»Det er værd at holde et vågent øje med, om rygtet begynder at sprede sig,« siger B.T.s politiske kommentator Joachim B. Olsen.

Han understreger, at der er tale om et rygte, og at det befinder sig på det helt spæde stadie, idet Antonio Costa først gik af så sent som for tre dage siden.

Men sådan startede rygtet om, at Mette Frederiksen var i spil til posten som Natos generalsekretær også – og det endte med at vokse sig så stort, at det skabte en hel del uro både internt i Socialdemokratiet og i regeringen.

Antonio Costa var topkandidat til at overtage posten som EU-præsident efter Charles Michel, men nu er han havnet i problemer i hjemlandet Portugal. Foto: Tiago Petinga/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Antonio Costa var topkandidat til at overtage posten som EU-præsident efter Charles Michel, men nu er han havnet i problemer i hjemlandet Portugal. Foto: Tiago Petinga/EPA/Ritzau Scanpix

»Det bliver et problem for hende, hvis det her rygte begynder at sprede sig, eksempelvis til andre medier,« siger Joachim B. Olsen.

»Hvis det sker, bliver Mette Frederiksen nødt til at gøre det meget mere klart end sidst, at hun ikke er kandidat og ikke vil tage imod jobbet som EU-præsident, hvis hun får det tilbudt,« siger Joachim B. Olsen.

»Medmindre hun selvfølgelig er interesseret,« tilføjer han.

Da Nato-rygtet begyndte at florere i foråret, udtalte Mette Frederiksen, at hun ikke var kandidat, og at hun var meget glad for at være statsminister i Danmark – men hun sagde ikke, hvordan hun ville forholde sig, hvis hun fik tilbudt jobbet som generalsekretær.

Denne gang vil alternativet til en klokkeklar afvisning fra Mette Frederiksens side ifølge Joachim B. Olsen sandsynligvis blive en ny tur gennem rygtemøllen.

»Det vil skabe stor uro i både Socialdemokratiet og regeringen. Og det kan regeringen næppe holde til én gang mere,« lyder det fra B.T.s politiske kommentator.

Politico nævner også Spaniens premierminister Pedro Sanchéz, Finlands tidligere statsminister Sanna Marin, Italiens tidligere premierminister og den tidligere formand for Den Europæiske Centralbank Mario Draghi og den tidligere vicepræsident for Europa-Kommissionen Frans Timmermans som mulige kandidater til posten som EU-præsident.

»Alene det, at hun bringes i spil til sådan en post, er interessant. Mette Frederiksen har gjort sig positivt bemærket internationalt og er nu kommet i en liga, hvor hendes navn nævnes, når der skal besættes internationale topposter,« siger Joachim B. Olsen.

Ifølge Politico kan Danmarks 'hårde indvandrerpolitik' besværliggøre Mette Frederiksens mulige kandidatur, idet den deler vandene blandt medlemmerne af den socialdemokratiske gruppe i EU.

Mette Frederiksen har endnu ikke udtalt sig om rygtet – som er og bliver et løst rygte.

På nuværende tidspunkt, i hvert fald.