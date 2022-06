Lyt til artiklen

Saudi-Arabien og andre OPEC-lande kommer måske til at øge olieproduktionen og dermed afhjælpe Danmark og Vesten.

Det skriver Reuters.

OPEC+, som er en organisation for olieeksporterende lande inklusive Rusland, arbejder angiveligt lige nu på en aftale, som skal øge produktionen af olie.

Og torsdag skal landene igen mødes – en kilde beskriver muligheden for en aftale som »højst sandsynlig«.

Produktionen skal kompensere for den manglende levering af gas fra Rusland til Vesten, som er faldet med omkring 1 million tønder om dagen.

Det markante fald i levering af olie sker som følge af Vestens sanktioner mod Rusland efter invasionen af Ukraine.

En kilde i OPEC+ mener ifølge Reuters, at Rusland muligvis vil være klar til at tillade, at andre olieproducerende lande hæver produktionen.

Vestens sanktioner mod Rusland kan betyde, at landet må reducere sin olieproduktion med næsten en tredjedel, anslår eksperter.

Prisen på olie faldt fra over 806 kroner per tønde til knap 786 kroner per tønde, som reaktion på nyheden om den mulige aftale.

Aftalen kommer umiddelbart ikke til at betyde, at antallet af tønder olie kommer til at nå samme niveau dagligt, som før sanktionerne.